Думаю, было два плана, – военный предположил, в чем разошлись Сырский и Федоров

На фоне отставки министра обороны Федорова выяснилось, что между ним и главнокомандующим ВСУ Сырским существовал системный конфликт. Зеленский поручил исполнять обязанности главы Минобороны Евгению Хмаре, который ранее возглавлял СБУ.

Военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко в эфире 24 Канала выразил убеждение, что дело не в персоналиях и не в том, почему Федоров и Сырский не смогли договориться, а в стратегическом вопросе. Украина готовится к тому, что Путин будет затягивать войну в зимний период, поэтому правительству нужно готовиться на всех уровнях, в частности в военной и энергетической сферах.

Два плана в рамках подготовки к затяжной войне

По мнению военного аналитика, изменения в правительстве связаны с тем, что Украина готовится к новой зиме, которая таит в себе риски. В частности, существует вероятность, что осенью в России будет усилена мобилизация. Поэтому нашему государству следует иметь план действий на этот случай. Мусиенко предположил, что в ходе обсуждений таких планов у Федорова и Сырского могли возникнуть разногласия.

Думаю, было два плана. План "А": очень быстро осуществить прорыв с помощью наших успешных ударов по территории России, по ее объектам, продолжать осуществлять морскую блокаду силами беспилотных систем. Соответственно, заставить этими операциями (в дополнение к поручению Зеленского о 40-дневной операции СБУ) истощить потенциал России. Была идея, очевидно, что это даст толчок к тому, что мы выйдем в октябре–ноябре на такую позицию, чтобы заставить Путина быть готовым как минимум к прекращению огня,

– заявил Мусиенко.

Это очень важно, потому что шаги в этом направлении предпринимались и продолжаются до сих пор. Но чем ближе сентябрь, тем чаще президент Украины начинает говорить, что в России после выборов в Госдуму может усилиться мобилизация. Это, как подчеркнул военный аналитик, вызов для нашей страны.

Здесь возникает вопрос: что делать с этим вызовом? Мусиенко подчеркнул, что нужно искать ответ, как будет действовать Украина. По его словам, Путин усиливает мобилизацию для того, чтобы попытаться изменить ситуацию на суше в свою пользу, истощить позиции ВСУ на суше, осуществить где-то прорыв и, в конечном итоге, в том числе военным путем на фронте, добиться преимущества, которое даст ему возможность диктовать Киеву условия на переговорах.

Также он делает ставку на воздушный террор против нашей энергетики. Соответственно, мы подходим к тому, что нужно дать ответ: а что дальше? Как мы действуем? А без решения этих вопросов и ведения войны на суше, без закрепления на суше тех успехов, которые достигаются в воздухе, сложно говорить именно о триумфе. Мы подходим к вопросам мобилизации, к вопросу о том, что нам нужно для фронта, чтобы не дать ему пасть,

– отметил Мусиенко.

Зимой перед Украиной могут встать вызовы: смотрите в видео

Он предположил, что главнокомандующий Сырский считает, что ВСУ нужно перехватить инициативу. А для того, чтобы это сделать, должна продолжаться мобилизация, нужно проводить операции по перехвату инициативы, то есть контратакующие действия.

Потому что если оборона постоянно стоит статично, это, по словам Мусиенко, означает, что рано или поздно ее будут "размывать" оборонительные рубежи, и украинские войска будут вынуждены отходить вглубь. Чтобы этого не допустить, нужно проводить активные действия, изматывать врага и не дать измотаться самим.

Есть, возможно, второй подход: встать в оборону и просто уничтожать врага с помощью беспилотников, что сейчас и происходит, попытаться избежать возможных сложных вопросов: что делать дальше с мобилизацией, как она может продолжаться, в какой форме, если отказаться от принудительных мер. И вот по вопросу такого рода, допускаю, что мнения разошлись,

– заявил Мусиенко.

Он подытожил, что, вероятно, военное руководство имеет свою позицию, исходящую из планирования. И это, по словам военного аналитика, правильно, потому что война продолжается, на фронте постоянное давление, и нужно понимать, на что рассчитывать, как украинская армия будет воевать дальше, какой будет стратегия Украины в дальнейшем. Он отметил, что, возможно, существуют и другие подходы, заключающиеся в том, чтобы сейчас бросить все силы на достижение плана "А", и тогда план "Б" не понадобится.