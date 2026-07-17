Військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу висловив переконання, що справа не в персоналіях і тому, що Федоров і Сирський не могли порозумітися, а у стратегічному питанні. Україна готується до того, що Путін затягуватиме війну в зимовий період, тому уряду потрібно готуватися на всіх рівнях, зокрема військовому, енергетичному.

Два плани в межах підготовки до затяжної війни

На думку військового аналітика, зміни в уряді пов'язані з тим, що Україна готується до нової зими, яка несе ризики. Зокрема, є ймовірність, що восени в Росії буде посилена мобілізація. Тож нашій державі слід мати план дій на цей випадок. Мусієнко припустив, що в межах обговорень таких планів Федоров і Сирський могли мати розбіжності.

Гадаю, було два плани. План "А": дуже швидко здійснити прорив з нашими успішними ударами по території Росії, по її об'єктах, продовжувати здійснювати морську блокаду Силами безпілотних систем. Відповідно, змусити цими операціями (додатково дорученням Зеленського щодо 40-денної операції СБУ) виснажити потенціал Росії. Був задум, вочевидь, що це дасть поштовх до того, що ми вийдемо у жовтні – листопаді до стану, щоб змусити Путіна бути готовим щонайменше до припинення вогню,

– озвучив Мусієнко.

Це дуже важливо, тому що кроки до цього робились, і тривають й зараз. Але чим ближче вересень, тим більше президент України починає говорити, що в Росії після виборів до Держдуми може посилитися мобілізація. Це, як наголосив військовий аналітик, виклик для нашої країни.

Тут постає питання: що з цим викликом робити? Мусієнко підкреслив, що треба шукати відповідь, як діятиме Україна. З його слів, Путін посилює мобілізацію для того, щоб спробувати ситуацію на землі змінити на власну користь, виснажити позиції ЗСУ на суходолі, здійснити десь прорив і зрештою, в тому числі військовим шляхом на фронті, здобути перевагу, яка даватиме йому можливість диктувати Києву умови на перемовинах.

Також він робить ставку на повітряний терор проти нашої енергетики. Відповідно, ми підходимо до того, що потрібно давати відповідь: а що далі? Як ми діємо? А без того, щоб розв'язувати ці питання і воювати на суходолі, підкріплювати на суші ті успіхи, які є в повітрі, складно говорити саме про тріумф. Ми підходимо до питань мобілізації, до питання, що нам потрібно для фронту, щоб не дати йому впасти,

– зазначив Мусієнко.

Перед Україною взимку можуть постати виклики: дивіться у відео

Він припустив, що головком Сирський розмірковує так, що ЗСУ потрібно перехопити ініціативу. А для того, щоб це зробити, має тривати мобілізація, треба проводити операції з перехоплення ініціативи, тобто контратакувальні дії.

Тому що якщо оборона постійно стоїть статично, це, зі слів Мусієнка, означає, що рано чи пізно її будуть "розмивати" оборонні рубежі, й українські війська будуть вимушені відходити вглиб. Щоб цього не допускати, потрібно проводити активні дії, виснажувати ворога і не дати виснажитися самим.

Є, можливо, другий підхід: стати в оборону і просто ворога знищувати за допомогою безпілотників, що зараз і відбувається, спробувати уникнути можливих складних питань: що робити далі з мобілізацією, як вона може тривати, в якій формі, якщо відмовитись від примусових заходів. І от у питанні цього плану, допускаю, що думки розійшлися,

– озвучив Мусієнко.

Він підсумував, що ймовірно військове керівництво має свою позицію, яка виходить з планування. І це, зі слів військового аналітика, правильно, тому що війна триває, на фронті постійний тиск, і треба розуміти, на що розраховувати, як українська армія воюватиме далі, якою буде стратегія України далі. Він зауважив, що, можливо, є інші підходи, які полягають у тому, щоб зараз кинути увесь ресурс, аби досягти плану "А", і план "Б" тоді не знадобиться.