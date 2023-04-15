Оленевод переигрывает повара, – политолог о противостоянии Шойгу и Пригожина
Внутри России идет борьба между министром обороны Сергеем Шойгу и владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. В настоящее время это противостояние выиграет глава минобороны страны-агрессора.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Олег Лисный. По его словам, Путин пытался помирить своих прихвостней, однако они "держат ножи за спинами".
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Пригожин заигрался и вышел за "красные линии"
Лисный отметил, что противостояние внутри России – это хорошая новость для Украины. По его мнению, сейчас в этой "битве пауков в банке" выигрывает именно Шойгу.
На этом этапе выигрывает оленевод. Он, в отличие от повара и зека, был очень близок Путину. Он аппаратный игрок. Вокруг него такие же игроки, которые знают, как выжимать конкурентов,
– считает он.
Политолог подчеркнул, что для такой борьбы Пригожин еще "маленький". В свое время он воспользовался тем, что Владимиру Путину нужна скорая победа, но перестарался.
"Он подумал, что схватил Бога за бороду и начал дергать, как хотел, но немного перестарался. Все-таки его ресурс не такой, как в армии. Он немного заигрался и начал заходить за "красные линии", начал критиковать военное руководство. Когда он промахнулся, аппаратная машина Шойгу и Герасимова "запустилась" по полной", – объяснил Лисный.
Лисный о борьбе Шойгу и Пригожина: смотрите видео
Каждый "держит нож за спиной"
Олег Лисный обратил внимание на поведение Путина. Раньше он был вынужден занимать то одну, то другую сторону. Однако понял, в каком положении его оккупационное войско, и начал мирить Шойгу и Пригожина.
Пригожин и Шойгу обижены. Каждый держит нож за спиной. Время покажет, что это противостояние снова появится. Я думаю, это произойдет скоро. Будет ли оно больше, чем сейчас – это вопрос. Но оно уже не "угаснет" никогда,
– добавил политолог.
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