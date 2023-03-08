Пригожина рано или поздно убьют, – Пионтковский о конфликте Минобороны России и ЧВК "Вагнер"
В России продолжаются серьёзные противостояния между генштабом и владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Это значительно снижает боеспособность русских вооруженных сил.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, Пригожина рано или поздно убьют.
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Конфликты снижают боеспособность россиян
Пионтковский отметил, что конфликт между российским генштабом и ЧВК "Вагнер" существенно снижает боеспособность оккупантов.
Публицист убежден, что рано или поздно Пригожина убьют, потому что он "замахнулся" на министра обороны России Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.
Это огромная военная компания. Шойгу и Герасимов руководят вооруженными силами России в последние 12 лет. Значит вся верхушка, несколько сотен генералов были назначены ими по одному принципу: личной верности,
– подчеркнул оппозиционер.
Также Андрей Пионтковский считает, что снятие с должности командующего объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина, который был ставленником Евгения Пригожина, и назначение Валерия Герасимова – это "мини-военный переворот".
"В ночь с 10 на 11 января в бункере Путина произошел мини-военный переворот. Шойгу и Герасимов заставили его снять с должности ставленника Пригожина. Это был первый за 23 года случай аппаратного поражения Путина, когда под давлением он был вынужден уступить", – сказал политик.
Оппозиционер отметил, что российскому диктатору не хватило решимости выбрать какую-нибудь одну сторону, поэтому он пока не расправился с Пригожиным.
Пионтковский о конфликтах в России: смотрите видео
Конфликт Пригожина и генштаба России: последние новости
- До начала полномасштабного вторжения ЧВК "Вагнер" была "элитным" батальоном, однако сейчас она почти полностью состоит из зеков. И битва за Бахмут, по мнению западных аналитиков, имеет все шансы забрать у России в недалекой перспективе эти "мощности" – в лице вагнеровцев.
- Основатель российской частной компании "Вагнер" Евгений Пригожин еще раз публично вступил в конфликт из Минобороны России из-за прекращения поставок боеприпасов его наемникам. Он обвинил командование в том, что оно прикрыло вагнеровцам поставки снарядов и из-за этого его бойцы понесут огромные потери.
- В России обостряются внутриполитические конфликты. В частности, глава ЧВК "Вагнер" Пригожин уже собирает людей на митинг против губернатора Санкт-Петербурга. Он призывает россиян выйти на протесты 8 марта и "свергнуть" губернатора.