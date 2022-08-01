Конфликт может быть исчерпан: Косово отложило на 30 дней решение о сербских номерных знаках

Правительство Косово решило отложить решение о сербских номерных знаках и документах. Причиной стало напряжение, возникшее в стране из-за протестов сербов.

Протестующие блокировали дороги к границе с Сербией. Там даже слышали выстрелы.

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Конфликт Косово и Сербии может быть исчерпан

Вечером 31 июля американский посол Джефф Ховеньер встретился с президентом Косово Вьосой Османи и премьер-министром Альбином Курти. Он попросил правительство страны отложить имплементацию решений о перерегистрации автомобилей с сербскими номерными знаками и документов, выданных Сербией.

Решение должно было вступить в силу уже 1 августа. Однако после этой встречи правительство Косово заявило, что откладывает его на 30 дней.

Правительство Косово обязуется отложить исполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года с того момента, как в понедельник, 1 августа 2022 года, будут сняты все баррикады и установлена ​​полная свобода движения по всем дорогам на севере Косово,

– сообщило посольство США в Косово.

В своем заявлении правительство Косово решительно осудило блокаду дорог на севере страны и произошедшую там стрельбу.

"Это тенденция к дестабилизации Косово и угрозе миру и безопасности наших граждан и страны. Во второй половине дня и вечером прошли многочисленные акты агрессии, которые были спровоцированы и подготовлены официальным Белградом", – говорится в заявлении.

Османи, Курти и его заместители ранее общались с международными американскими и европейскими партнерами. Правительство Косово поблагодарило американского посла "за его преданность и вклад".

В свою очередь, президент Сербии Александар Вучич также поблагодарил за посредничество представителей американского посольства и высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля.

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