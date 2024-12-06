Блинкен поставил Лаврова на место на встрече ОБСЕ из-за Украины

Глава МИД России Сергей Лавров в четверг вступил в непрямой спор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Это произошло на Мальте во время ежегодной встречи ОБСЕ в Европе.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой AP. Лавров обвинил Запад в угрозе эскалации из-за войны в Украине, но вышел из заседания раньше, чем Блинкен и другие спикеры имели возможность дать свой ответ.

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Конфликт на форуме ОБСЕ

В своем выступлении Лавров утверждал, что США якобы способствуют возрождению холодной войны и провоцируют прямой конфликт с Россией. Он добавил, что причиной таких действий является желание "вернуть НАТО в центр политического внимания".

После афганского поражения возникла потребность в новом общем враге,

– заявил Лавров.

Он подчеркнул, что это лишь приведет к эскалации риска глобального конфликта.

В то же время Энтони Блинкен, который выступил после того, как Лавров покинул заседание, возложил ответственность за эскалацию в регионе на Россию.

Лавров говорил о суверенном праве каждого государства-члена делать собственный выбор. Это именно то, о чем идет речь: о суверенном праве Украины выбирать свое будущее,

– подчеркнул Блинкен.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который выступил первым, также не обошел тему, назвав Лаврова "военным преступником".

Украина продолжает борьбу за свое право на существование, и российский военный преступник за этим столом должен это знать: Украина добьется успеха, и справедливость победит,

– сказал Сибига.

К слову, этот визит Лаврова стал его первым в страну-члена ЕС с начала полномасштабного вторжения.

