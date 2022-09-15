Будет определенное соглашение, – политолог предположил, как будет развиваться ситуация в Нагорном Карабахе

В конфликте между Арменией и Азербайджаном произошло новое обострение. Вероятнее всего, ситуация в Нагорном Карабахе разрешится подписанием определенного соглашения.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Украинского института будущего, политолог Игорь Тышкевич. Он отметил, что обострение произошло после того, как Азербайджан взял под контроль Лачинский коридор.

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В чем интерес ключевых игроков

Тышкевич считает, что, вероятнее всего, все закончится заключением определенного соглашения. Но главный вопрос в том, что будет дальше.

Потому что интерес ключевых игроков – это Зангезурский логистический коридор, который позволяет строительство железной дороги, автодорог,

– сказал политолог.

По его словам, идея такого логистического проекта обсуждалась после второй карабахской войны. Но она не была прописана в соглашении. За этот коридор активно выступает Азербайджан, Ирак, потому что это разблокировка экспорта. Поддерживает и Турция. А также это в интересах россии с тех пор, как она попала под санкции.

Политолог отметил, что единственной страной, выступающей категорически против этого коридора, является Армения. На территории западного мира также против Франции, которая традиционно поддерживает Армению по соображениям конфронтации с Турцией.

Скорее всего, они достигнут соглашения,

– считает Тышкевич.

По его мнению, Зангезурский коридор захватывать не будут, здесь возникает вопрос контроля. Дело ведь в том, кто будет осуществлять, в частности, таможенное оформление и как будут идти грузы.

Тышкевич предположил, как будет развиваться ситуация в Нагорном Карабахе

Какое значение Лачинского коридора

Тышкевич отметил, что Азербайджан взял под контроль Лачинский коридор, из-за чего и произошло обострение.

Лачинский коридор – это часть территории Азербайджана от границы Армении через город Лачин до границы непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Это единственный путь, связывающий коридор Армении с территорией Нагорного Карабаха,

– заявил он.

Политолог заметил, что по соглашению после второй карабахской войны эта территория должна быть под контролем так называемых российских миротворцев. Но часть из них уехала на войну в Украину. К тому же россия оказалась не готова к новому обострению, в результате чего азербайджанские войска зашли в город Лачин, а так называемые российские миротворцы просто за этим наблюдали.

Возможная цель обстрела российских подразделений

Тышкевич также прокомментировал информацию об обстрелах якобы со стороны Азербайджана каких-либо российских подразделений. На этот счет может быть сразу несколько версий.

Или эти объекты были расположены недалеко от места концентрации армянских войск. В таком случае это мог быть обстрел Азербайджана,

– сказал политолог.

Однако, добавил он, это могла быть также провокация другой стороны, чтобы поднять ставки и заставить россию предпринимать более активные действия.

Обострение в Нагорном Карабахе: что известно

В начале августа Азербайджан объявил проведение антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Боевые действия с силами квазиреспублики уже начались.

Россия передала Азербайджану контроль над единственной дорогой, соединяющей Армению и Нагорный Карабах – Лачинский коридор. Путин, а с ним и Армения теряют свое влияние на регион.

Вечером 12 сентября появились сообщения об очередном обострении между Арменией и Азербайджаном. Ереван обвинил Баку в обстрелах собственной территории по артиллерии. В Азербайджане, конечно, имели свой взгляд на ночные события.

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