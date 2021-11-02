Конфликт "Правого сектора" и журналистов канала "НАШ" в Сумах: полиция открыла дело
Источник:"Суспільне"
Полиция Сумщины открыла производство о препятствовании журналистской деятельности. Речь идет о конфликте, который на днях вспыхнул между съемочной группой пророссийского канала "НАШ" и представителями "Правого сектора".
О начатом уголовном производстве издание пишет со ссылкой на слова представителя Нацполиции Сумской области Владимира Крупецких.
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Дело из-за конфликта "Правого сектора" и канала "НАШ"
Уголовное производство открыли по части второй статьи 171 Уголовного кодекса Украины,
– отметил Крупецких.
В этой статье речь идет о препятствовании выполнению журналистами их профессиональных обязанностей.
Сейчас, добавил представитель полиции Сумщины, продолжается досудебное расследование, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Подозрений пока никому не объявляли.
Конфликт между представителями "Правого сектора" и пророссийского канала
- По словам руководителя Сумской ячейки "Правого сектора" Сергея Супруна, после захоронения Александра Иванины, которого застрелили 27 октября в Сумах, стало известно, что канал "НАШ" устраивает в городе массовое мероприятие.
- Представители "Правого сектора" 30 октября возвращались с акции протеста, которую они устроили под стенами областной полиции. Они увидели баннеры пророссийского канала и журналистов и попросили их уйти оттуда.
- Активисты уничтожили символику телеканала, однако уверяют, что насилия не чинили. При этом журналисты антиукраинского СМИ утверждают, что их толкали, попытались забрать камеру у оператора и разгромили аппаратуру, однако доказательств этого не приводят.