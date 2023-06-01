Прихвостни Кадырова "по-пацански" зовут Пригожина на "стрелку"

"Повар" Владимира Путина Евгений Пригожин вызвал гнев у приспешников Рамзана Кадырова. Адам Делимханов и Магомед Даудов записали видеообращения с угрозами для руководителя ЧВК "Вагнера". При этом их заявления отдавали уголовными вайбами старой школы.

Россияне, приближенные к самопровозглашённому главе Чечни, начали угрожать предводителю наемников. Они опубликовали небольшие ролики в своих соцсетях, передает 24 Канал.

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Почему кадыровцы разозлились на Пригожина

Депутату российской Госдумы Адаму Делимханову очень не понравилась критика главы ЧВК "Вагнера" в сторону подразделения "Ахмат" и минобороны России. Также его разозлило, что Пригожин кичился своей армией наемников. Поэтому он начал кичиться вымышленными достижениями "Ахмата" и критиковать "повара" Путина. А еще политик стал угрожать Пригожину и предлагать ему "решить вопрос" на очной встрече.

На видео можно услышать и увидеть, как Делимханов во время своей импровизированной речи даже захотел сравнить потери подразделения "Ахмат" и ЧВК "Вагнера". Но он быстро осекся и стал говорить максимально общими фразами, осторожно подбирая слова.

Ты стал уже блоггером… На весь мир кричишь, что у нас только проблемы, и что нет боеприпасов… Хватит тебе болтать, кричать, вопить. Говори место, где и когда увидимся. Мы лицом к лицу любой вопрос с тобой решим… Хватит уже,

– заявил российский депутат.

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Что сказала другая правая рука "дон-дона"

Магомед Даудов по прозвищу "Лорд" тоже раскритиковал Пригожина за его выпады в сторону Сергея Шойгу и его подельников из высшего военного руководства России.

Глава парламента Чечни пригрозил главарю наемников расстрелом. Однако он это сделал не напрямую. Даудов предположил, что Пригожина за его риторику во время Второй мировой войны сразу поставили бы к стенке. Он добавил, что глава ЧВК "Вагнера" сам это понимает.

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