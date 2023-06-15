"Пригожин оказал ему "медвежью услугу", предоставив возможность безнаказанно гавкать. Об этом 24 Каналу сказал общественный деятель, республика Ичкерия Муса Ломаев.

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Пригожин развенчал миф о людях Кадырова

Глава ЧВК "Вагнера" публично объявил, что не будет подписывать контракт с министерством обороны, даже после того, как Путин в ультимативной форме сказал, что это обязаны сделать все. Зато люди Кадырова показательно подписали контракт с минобороны, демонстрируя свою лояльность и уверенность в том, что это основа, только им нужно доверять.

Я считаю, что вся эта катавасия с Адамом Делимхановым, состоявшаяся вчера, имеет прямое отношение к Пригожину. Возможно, не было никаких обстрелов, попадания ракеты. Люди Пригожина могли либо убили, либо серьезно ранить Делимханова,

– предположил Ломаев.

С самого начала возникновения кадыровского режима Путинский режим пугает русский народ злыми чеченцами – цепными псами, которые могут порвать кого угодно. А сейчас Пригожин показывает: это просто дворняги, которые ничего из себя не представляют.

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