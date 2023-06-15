"Пригожин зробив йому "ведмежу послугу", давши можливість напрямку.Про це 24 Каналу сказав громадський діяч, республіка Ічкерія Муса Ломаєв.
Не пропустіть Конфлікт був: чи вигідно Кадирову власноруч прибрати Делімханова
Пригожин розвінчав міф про людей Кадирова
Як тільки Пригожин публічно оголосив, що не підписуватиме контракт з міністерством оборони, навіть після того, як Путін в ультимативній формі сказав, що це забов'язані зробити усі. Люди Кадирова показово підписали контракт з міноборони, демонструючи свою лояльність і впевненість у тому, що це є основою, лише їм треба довіряти.
Я вважаю, що уся ця катавасія з Адамом Делімхановим, що відбулася вчора, має пряме відношення до Пригожина. Можливо, не було ніякого обстрілу, потрапляння ракети. Люди Пригожина могли або вбили, або серйозно поранити Делімханова,
– припустив Ломаєв.
Від самого початку виникнення кадирівського режиму путінський режим лякає російський народ злими чеченцями – ланцюговими псами, які можуть порвати будь-кого. А зараз Пригожин показує: це просто дворняги, які нічого собою не являють.
Що відомо про поранення Джелімханова: коротко
- Праву руку Кадирова Адама Делімханова, ймовірно, поранили в Україні. Спершу навіть повідомляли про його смерть.
- Те, що між Пригожиним й Кадировим був конфлікт, загальновідомо. Так, позиції, де перебував кадировець, могли злити вагнерівці.
- У Кремлі дуже переживають за Делімханова. Речник диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що інформацію про поранення сприйняли з "великою тривогою", проте закликав дочекатися точної інформації.
- Згодом Кадиров заявив, що Делімханов – живий і здоровий. Повідомлення про смерть "дорогого брата" він назвав "фейковими вкидами".
- Ба більше, у мережу Кадиров виклав фото зі знайденим Делімхановим. Але воно викликало чимало запитань.