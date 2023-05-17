Пригожин становится угрозой для Путина: главарь "Вагнера" может вернуть свои отряды на Москву

Конфликт между владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и российским военным командованием разрастается. Любые подобные споры у врага играют на пользу Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, некоторые группировки вагнеровцев кое-где воюют лучше, чем российские мотострелковые подразделения, что видно на Бахмутском направлении.

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Поэтому Пригожин может спокойно шантажировать российские минобороны и генштаб.

По той информации, которой я владею, террористы из "Вагнера" подготовлены кое-где лучше, чем "мотострелки". Вне первых волн зеков они имеют в 2 – 3 волнах более или менее подготовленных бойцов с определенным опытом. Их наступательный потенциал иногда лучше, чем у российских мобилизованных,

– считает Мусиенко.

Сейчас подразделения так называемого ЧВК "Вагнера" воюют в самом Бахмуте, а на флангах – преимущественно российские кадровые подразделения. Какая сейчас ситуация в городе – рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Пригожин наращивает влияние

Мусиенко обратил внимание на недавний конфликт депутата Госдумы Виктора Соболева, который угрожал сажать в тюрьму мобилизованных за переход к "Вагнеру". Впоследствии террористы пообещали изнасиловать этого политического деятеля.

Любые споры среди врагов – это хорошо для Украины. Эта ситуация демонстрирует, что конфликт между Пригожиным и российскими властями только разгорается.

Между ними назревает конфликт. Он состоит в том, что есть "молодые и упорные" террористы-вагнеровцы и мобилизованные под командованием старой чекистской "клики". В России прекрасно понимают, что все эти мобилизованные сейчас могут ориентироваться на Пригожина. Он становится идолом, который выражает то, что боятся говорить эти же мобилизованные,

– рассказал Мусиенко.

В таком случае у Пригожина появятся не только подразделения наемников, но уже почти настоящая армия. Это угрожающее явление для Путина, который осознает, что все это может потом вернуться на Москву.

Они понимают это и пытаются создать максимально тяжелые условия для Пригожина и его группировки. К примеру, в России теперь вербуют зэков не к "Вагнеру", а к другим так называемым "частным военным компаниям", а также применяют различные другие репрессии.

Конфликт "Вагнера" с российским депутатом: коротко