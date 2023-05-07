Евгений Пригожин своими скандальными заявлениями пытается набрать политический вес. Об этом в своем видеоблоге рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал.
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Конфликт будет набирать обороты
Скандал основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина с министерством обороны России, скорее всего, не направлен на то, чтобы снизить бдительность Вооруженных Сил в Украине. В России сейчас действительно начинаются серьезные конфликты между разными политическими кланами вокруг Владимира Путина.
Шантаж в это время продолжился, Пригожин сделал новые заявления. Кадыров вот вчера появился и заявил, что если вагнеровцы уйдут (из Бахмута – 24 Канал), то кадыровцы готовы взять этот участок на себя. Пригожин пошел дальше и теперь требует от Шойгу, министра обороны России, немедленно отдать приказ на то, чтобы подразделение "Ахмат" заменило подразделение "Вагнер",
– отметил Олег Жданов.
По его словам, этот "раунд" все-таки выиграл Пригожин. Ведь теперь у него есть козырь в рукаве в виде кадыровских войск, которые могут зайти в Бахмут вместо вагнеровцев.
"Если они выйдут из Бахмута с оружием и боеприпасами, а им дадут это сделать, тогда Пригожин сможет ими распоряжаться, и его политический вес начнет расти. Этот конфликт вышел из-под контроля", – добавил Жданов.
Сейчас в России "повар Путина" имеет определенную политическую силу. В цивилизованном мире его бы считали террористом и преступником, но, похоже, россиянам по душе такие люди у власти.
Вероятно, конфликт между Шойгу и Пригожиным только набирает обороты и дальше будет развиваться все сильнее. По мнению Жданова, следующим его этапом станет открытое противостояние.
Олег Жданов о перепалках Пригожина из минобороны России: смотреть видео
Резонансные заявления Пригожина: главное
- На днях "повар Путина" заявил, что его наемники выйдут из Бахмута из-за "снарядного голода", который не хочет покрывать минобороны России. Впрочем, после долгого молчания Шойгу отреагировал на угрозы Пригожина. Он заявил, что Минобороны передаст "Вагнеру" столько вооружения, сколько им будет необходимо. Этим процессом будет курировать сам Сергей Суровикин.
- Однако на этом Евгений Пригожин не остановился. 6 мая он опубликовал очередное письмо министру обороны России Сергею Шойгу, что ЧПК "Вагнера" передаст свои позиции подразделениям "Ахмата" ровно в полночь 10 мая. В это время, говорит Пригожин, "Вагнер" полностью исчерпает свой боевой потенциал.
- В ISW объяснили, что таким решением Пригожин показывает недоверие к российскому военному командованию. А Кадыров, в свою очередь, может получить собственные репутационные выгоды от участия "ток войск" в громкой операции.
- Есть вероятность, что для минобороны России такой поступок Пригожина стал неприятной неожиданностью. Поэтому там пока никак не отреагировали на его заявление.