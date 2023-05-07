Евгений Пригожин своими скандальными заявлениями пытается набрать политический вес. Об этом в своем видеоблоге рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал.

К теме Мы уже были бы в Москве: в ВСУ объяснили, есть ли у Пригожина снарядный голод и что он задумал

Конфликт будет набирать обороты

Скандал основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина с министерством обороны России, скорее всего, не направлен на то, чтобы снизить бдительность Вооруженных Сил в Украине. В России сейчас действительно начинаются серьезные конфликты между разными политическими кланами вокруг Владимира Путина.

Шантаж в это время продолжился, Пригожин сделал новые заявления. Кадыров вот вчера появился и заявил, что если вагнеровцы уйдут (из Бахмута – 24 Канал), то кадыровцы готовы взять этот участок на себя. Пригожин пошел дальше и теперь требует от Шойгу, министра обороны России, немедленно отдать приказ на то, чтобы подразделение "Ахмат" заменило подразделение "Вагнер",

– отметил Олег Жданов.

По его словам, этот "раунд" все-таки выиграл Пригожин. Ведь теперь у него есть козырь в рукаве в виде кадыровских войск, которые могут зайти в Бахмут вместо вагнеровцев.

"Если они выйдут из Бахмута с оружием и боеприпасами, а им дадут это сделать, тогда Пригожин сможет ими распоряжаться, и его политический вес начнет расти. Этот конфликт вышел из-под контроля", – добавил Жданов.

Сейчас в России "повар Путина" имеет определенную политическую силу. В цивилизованном мире его бы считали террористом и преступником, но, похоже, россиянам по душе такие люди у власти.

Вероятно, конфликт между Шойгу и Пригожиным только набирает обороты и дальше будет развиваться все сильнее. По мнению Жданова, следующим его этапом станет открытое противостояние.

Олег Жданов о перепалках Пригожина из минобороны России: смотреть видео

Резонансные заявления Пригожина: главное