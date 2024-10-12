В Кремле паника: противостояние Путина и Кадырова близко к катастрофе

Ситуация на Кавказе довольно стремительно развивается. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил "кровную месть" трем российским политикам, которых обвиняет в покушении на жизнь, а его отношения с главой Кремля только обостряются.

Еще недавно Кадырова считали вторым по влиянию человеком во всей России. Об этом 24 Каналу рассказал писатель, оппозиционер, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, добавив, что теперь его влияние даже больше, чем у Владимира Путина.

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Как будет развиваться противостояние Кадырова и Путина

Кадыров публично сказал, что ему безразлично мнение Путина, на то, что в России возбудили уголовные дела против кадыровцев. Наоборот в Чечне начали производство диаметрально противоположных дел.

"В России сейчас паника. Кремлевскими коридорами ходят люди с "квадратными глазами", потому что понимают, что это начало конца. Из этой ситуации нет выхода", – рассказал Ростислав Мурзагулов.

Обратите внимание! Обострение отношений между Путиным и Кадыровым произошло после ситуации с компанией Wildberries. Мнения относительно контроля над этим маркетплейсом разделились. Кадыров даже объявил "кровную месть" сенатору от Дагестана, миллиардеру Сулейману Керимову.

Вероятно, сейчас Путин попытается отойти назад и пообещает Кадырову не только компанией Wildberries, а даже и что-то большее. Но это точно не понравится другим кремлевским чиновникам. Более того, глава Чечни, в соответствии со всеми кавказскими законами, не может просто забыть о "кровной мести". Он должен кого-то убить.

Выхода из этой ситуации я вообще не вижу, кроме как насилия. Даже если сам Путин испугается, то насилие проявят его пособники. Они понимают, что если этого не сделать, то всю власть полностью захватит Кадыров,

– подчеркнул оппозиционер.

Он добавил, что такое развитие событий было ожидаемым и Путин сам к этому привел. Диктатор столкнул элиты друг против друга и продвигал "русский мир" в совсем нерусской стране, где славяне в меньшинстве.

Есть ли сходство с мятежом Пригожина

Маловероятно, что Кадыров повторит судьбу главаря вагнеровцев. Ведь Евгений Пригожин не имел ничего, кроме денег Путина. Зато глава Чечни успел построить целую военную сеть по всей России.

Более того, у Кадырова хорошо построены международные связи, тесные контакты с Саудовской Аравией, ОАЭ. Стоит заметить, что эти страны также поддерживают связь с Соединенными Штатами. Поэтому вполне вероятно, что там Кадыров мог договариваться о том, как перейти от Путина на Запад.

Если российский диктатор ослабнет, Кадыров точно не будет защищать остатки российской государственности. Он быстро позвонит кому-то из принцев или шейхов и отсоединится с частью Кавказа,

– сказал Ростислав Мурзагулов.

Кроме этого, Кадыров имеет очень мощную и большую армию. Ее даже не стоит сравнивать с армией Пригожина. Она значительно сильнее и эффективнее.