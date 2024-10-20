Путина все ненавидят: какое решение диктатора будет означать его конец

В России неспокойно. Конфликт на фоне раздела крупнейшего российского бизнеса – интернет-магазина Wildberries, разворачивается. Сейчас обе стороны, Кадыров и люди Путина (в частности сенатор Керимов и глава АП Вайно), готовятся к атакам друг на друга.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, спрогнозировав, что в дальнейшем стоит ожидать мощное противостояние внутри элит России, что затронет и российского диктатора Путина, который наблюдает за развитием событий.

Смотрите также Вызов для Путина: зачем Кадыров полетел в Саудовскую Аравию

Кадыровская кровная месть вероятно началась

На днях в Подмосковье было совершено покушение на Шерипа Алихаджиева, он был близким человеком к Ахмату Кадырову во время Второй чеченской войны, а потом поссорился с Рамзаном Кадыровым. После конфликта с ним он уехал в Ингушетию, там стал заместителем главы правительства, позже помощником депутата госдумы, генерала Владимира Шаманова, который делал зачистку в Чечне во время Второй чеченской кампании.

Шаманов тоже "кровник" Рамзана Кадырова, а Алихаджиев мог помогать тем, кто отслеживал маршруты его передвижения. Существует версия, что именно поэтому он был первой жертвой этой кровной мести и это дело рук Кадырова. После этого инцидента несколько дней продолжается тишина. Это не означает, что все закончилось, а свидетельствует о том, что все серьезно готовятся к этим атакам,

– рассказал Мурзагулов.

Последствия для Путина, если он прогнется под Кадырова

Общественный деятель выразил сомнение в том, что в России на фоне этих событий может возникнуть бунт. На его взгляд, сначала будет внутриэлитарное противостояние и Кадыров зайдет в этом процессе довольно далеко и уничтожит нескольких серьезных "ферзей".

Мурзагулов предположил, что тогда у Путина проснется его животный страх перед Кадыровым и подобными людьми. Глава Кремля признает только силу и боится только ее. Он, со слов публициста, понимает, что у Кадырова сегодня объем этой силы безграничен, поэтому будет пытаться каким-то образом его удовлетворить, например, отдаст магазин Wildberries, за который сейчас развернулась борьба.

Если так произойдет, тогда Путин будет очень уязвим и ему нужно будет остерегаться своего ближайшего окружения. Если он сейчас отдаст под таким давлением все то, что Кадыров просит, то это будет означать, что его власть закончилась,

– считает общественный деятель.

Мурзагулов отметил, что у людей, которые находятся рядом с Путиным, возникнет желание заменить его на другого. Ведь они будут понимать, что он больше не обеспечивает договор, суть которого в том, что Путин представлял собой арбитра, человека, который стабилизирует любую ситуацию, чтобы наступило спокойствие и можно было дальше набивать свои карманы золотом и долларами.

Демократических процедур в России не осталось, но остались недемократические, в частности внесудебные расправы, которые Путин сам совершает над своими врагами. Этот путь вроде бы для диктатора эффективен, но только диктатор забывает, что он сам может стать мишенью.

"Он может как Пригожин взлететь и его снимут с того же ПВО, или люди, которые рядом с ним, могут по его примеру подмешать ему в чай отравляющее вещество. А потом те, кто это сделает еще и проведут расследование и объявят, что у него случился инфаркт. Никто не узнает от чего Путин умрет, если это в ближайшее время произойдет. Если это случится, то для меня это будет сигнал, что это сделало его ближайшее окружение", – озвучил Мурзагулов.

Защищать Путина некому

Общественный деятель обратил внимание на то, у главы Кремля нет когорты очень близких людей, тех, кто его искренне любил бы.

Он уже перешел в ту фазу, когда его все ненавидят, в том числе и те, кто находится рядом с ним. Те, кто был рядом и зарабатывал огромные деньги, пользовался безграничной властью, все эти Вайно и ФСБшные генералы сейчас смотрят на него и думают о том, что он отдает их власть каким-то чеченцам, они захватывают бизнесы, стреляют по их людям,

– озвучил Мурзагулов.

Для них, по словам Мурзагулова, нет никаких трудностей, чтобы разобраться с Путиным, ведь у российского диктатора нет многотысячной гвардии действительно преданных ему бойцов, которые бы его постоянно сопровождали.