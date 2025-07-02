Конфликт России с Азербайджаном: к чему он может привести
- В России снова вспыхнул конфликт с Азербайджаном. Там провели рейд против азербайджанской диаспоры.
- Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук прокомментировал конфликт между Россией и Азербайджаном.
- Путина раздражает независимая политика Азербайджана.
В России начался конфликт с Азербайджаном из-за жестокого рейда, который провели против азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Путин вообще безответственно себя ведет на Кавказе.
Об этом 24 Каналу рассказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, россияне в целом плохо относятся ко всем национальностям, проживающих внутри их "тюрьмы народов".
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Россия занимается этническими чистками
Как отметил Рыбачук, россияне постоянно рассказывают, что в России все "русские" – и между ними нет конфликтов. Затем же начинаются различные этнические чистки и задержания, как в случае с азербайджанцами.
Россияне делают этнические чистки. До этого у них была "охота" на киргизов и узбеков. У них для каждой национальности есть оскорбительные названия. Нет такой нации, в отношении которой россияне не придумали бы несколько оскорбительных слов,
– отметил Рыбачук.
Такая ненависть ко всем другим национальностям в конце концов приведет к тому, что Россия, которая пытается быть империей, распадется.
Путина в целом раздражает независимая политика президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он на протяжении длительного времени усиливал тамошнюю армию. Также Азербайджан умело распоряжается собственными запасами нефти и газа, что дает им немалое влияние.
Путина раздражает демонстративно независимая политика Азербайджана. Но Россия – "уникальная" страна. Они параллельно находятся в острой фазе конфликта с Арменией. Вмешивается в дела тамошней церкви. Уже были заявления от МИД Армении, чтобы Россия не сунула нос в их дела,
– подчеркнул Рыбачук.
Добавим, что произошло между Россией и Азербайджаном – читайте в материале 24 Канала.