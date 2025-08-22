Днем 22 августа на улице Замостянской в Виннице произошел конфликт между мужчиной, который находился в розыске ТЦК, и представителями полиции. Вскоре на месте происшествия собралась целая толпа, которая "защищала" нарушителя.

В сети распространили видео, на которых мужчина находится в окружении многочисленных "адвокатов". Люди бьют по служебному автомобилю и кричат: "Позор"!!! По данным издания "20 минут", правоохранители, в конце концов, отпустили гражданина, передает 24 Канал.

В Винницком областном ТЦК и СП заявили, что его представители участия в происшествии не принимали.

Позже объяснения также предоставила областная полиция. Там рассказали, что полицейские остановили водителя за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов они обнаружили, что 25-летний водитель с 13 апреля находится в розыске ТЦК. Мужчина тем временем пересел на пассажирское сиденье и пытался убежать. Правоохранители ограничили его движение, а прохожие пробовали помешать рассмотрению административного производства. В то же время в сообщении не указывается, что нарушителя отпустили.

