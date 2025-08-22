Сотни людей в Виннице "отбивали" у полиции уклониста, – СМИ
- В Виннице произошел конфликт между полицией и мужчиной, которого разыскивал ТЦК.
- Вокруг собралась толпа людей, которая "защищала" нарушителя.
- В полиции объяснили ситуацию.
Днем 22 августа на улице Замостянской в Виннице произошел конфликт между мужчиной, который находился в розыске ТЦК, и представителями полиции. Вскоре на месте происшествия собралась целая толпа, которая "защищала" нарушителя.
В сети распространили видео, на которых мужчина находится в окружении многочисленных "адвокатов". Люди бьют по служебному автомобилю и кричат: "Позор"!!! По данным издания "20 минут", правоохранители, в конце концов, отпустили гражданина, передает 24 Канал.
Что известно об инциденте с полицией в Виннице?
В Винницком областном ТЦК и СП заявили, что его представители участия в происшествии не принимали.
Позже объяснения также предоставила областная полиция. Там рассказали, что полицейские остановили водителя за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов они обнаружили, что 25-летний водитель с 13 апреля находится в розыске ТЦК. Мужчина тем временем пересел на пассажирское сиденье и пытался убежать. Правоохранители ограничили его движение, а прохожие пробовали помешать рассмотрению административного производства. В то же время в сообщении не указывается, что нарушителя отпустили.
Какие еще случались инциденты с участием полиции и ТЦК?
В селе Новые Червища на Волыни произошел конфликт между местными женщинами и военными ТЦК из-за задержания мужчины с инвалидностью, в результате чего одна женщина получила ранения.
В Киеве мобилизованный мужчина нанес себе ранения в распределительном центре, он вел себя неадекватно и угрожал другим.
В Одессе вспыхнула массовая драка с участием работников ТЦК. В военкомате прокомментировали.