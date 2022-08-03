Конфликт вокруг Тайваня может завершиться тем, что политбюро Китая снимет с поста Си Цзиньпина, который был инициатором этого кризиса. Такое мнение 24 каналу высказал политолог Тарас Загородний.

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Китай боится санкций от партнеров Тайваня

Месяц назад Байден официально сказал, что в случае нападения на Тайвань они будут его защищать. Это официальная позиция, которая озвучена. Свою поддержку Тайваню также выразили Япония и Южная Корея,

– рассказал политолог.

Поэтому, если Китай начнет военную операцию или будет блокировать Тайваньский пролив, он может получить новые санкции.

По мнению политолога, если против КНР будут введены санкции, хотя бы 10 – 15%, как против России – экономика Китая "может посыпаться". Тогда Китаю будет не до внешних войн, а будет вопрос – как удержать стабильность внутри страны.

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Си Цзиньпина могут снять с должности

Тарас Загородний предположил, чтобы избежать этого политбюро КНР, скажет, что это было недоразумение и снимет с должности Си Цзиньпина.

Для внутренней аудитории скажут, что Тайвань – это Китай, выйдут на консенсус 70-х годов, который был все же с американцами подписан. Мы его обязательно захватим, но неизвестно когда,

– предположил политолог.

По его мнению, это самый лучший вариант для Китая, ведь любая эскалация закончится для Китая достаточно плохо. "Запад сейчас очень консолидирован и не готов вяло реагировать на такое нарушение правил игры", – отметил Тарас Загородний.

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Визит Нэнси Пелоси в Тайвань на фоне обострения конфликта.

В связи с ростом напряжения в регионе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси анонсировала визит в Тайвань, объясняя это тем, что стране нужна поддержка.

Китай осудил анонсированный визит Нэнси Пелоси на Тайвань и начал военные учения у китайского побережья, это территория напротив Тайваня.

В ответ на военные учения Китая на Тайване поднимали в небо истребители.

2 августа спикер Палаты представителей таки прибыла в Тайвань. Там она провела ряд встреч с властями острова.

В ходе встреч обсудили, как страны могут углубить экономические связи и укрепить партнерство. Также она пообещала "железную поддержку" тайваньской демократии в вопросах безопасности, стабильности, экономического роста и управления.

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