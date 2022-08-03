Конфлікт навколо Тайваню може завершитись тим, що політбюро Китаю зніме з посади Сі Цзіньпіна, який був ініціатором цієї кризи. Таку думку 24 каналу висловив політолог Тарас Загородній.
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Китай боїться санкцій від партнерів Тайваню
Місяць тому Байден офіційно сказав, що у разі нападу на Тайвань – вони будуть його захищати. Це офіційна позиція, яка озвучена. Свою підтримку Тайваню також висловили Японія і Південна Корея,
– розповів політолог.
Тому, якщо Китай почне військову операцію або буде блокувати Тайванську протоку, він може отримати нові санкції.
На думку політолога, якщо проти КНР будуть запроваджені санкції, хоча б 10 – 15%, як проти рф – економіка Китаю "може посипатись". Тоді Китаю буде не до зовнішніх воєн, а буде питання – як втримати стабільність всередині країни.
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Сі Цзіньпіна можуть зняти з посади
Тарас Загородній припустив, щоб уникнути цього політбюро КНР скаже, що це було непорозуміння і зніме з посади Сі Цзіньпіна.
Для внутрішньої аудиторії скажуть, що Тайвань – це Китай, вийдуть на консенсус 70-х років, який був все ж таки з американцями підписаний. Ми його обов'язково захопимо, але невідомо коли,
– висловив припущення політолог.
На його думку, це найкращий варіант для Китаю, адже будь-яка ескалація закінчиться для Китаю досить погано. "Захід зараз дуже консолідований і не готовий мляво реагувати на таке порушення правил гри", – зауважив Тарас Загородній.
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Візит Ненсі Пелосі до Тайваню на фоні загострення конфлікту
- У зв'язку зі зростанням напруження в регіоні спікерка Палати представників Ненсі Пелосі анонсувала візит до Тайваню, пояснюючи це тим, що країні потрібна підтримка.
- Китай засудив анонсований візит Ненсі Пелосі на Тайвань та розпочав військові навчання біля китайського побережжя, це територія навпроти Тайваню.
- У відповідь на військові навчання Китаю на Тайвані підіймали у небо винищувачі.
- 2 серпня спікерка Палати представників таки прибула до Тайваню. Там вона провела низку зустрічей з владою острова.
- Під час зустрічей обговорили, як країни можуть поглибити економічні зв'язки та ще більше зміцнити партнерство. Також вона пообіцяла "залізну підтримку" тайванської демократії у питаннях безпеки, стабільності, економічного зростання та управління.
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