24 Канал Новости политики Конфликта не будет: Вэнс "поблагодарил" Папу Римского, который не захотел спорить с Трампом
19 апреля, 13:44
Конфликта не будет: Вэнс "поблагодарил" Папу Римского, который не захотел спорить с Трампом

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс поблагодарил Папу Римского Льва XIV за избежание публичных споров с Дональдом Трампом.
  • Папа объяснил, что его предыдущие высказывания о тирании не были направлены против Трампа, а призывали к миру в целом.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что он "благодарен" за недавние заявления Папы Римского Льва XIV, которые, по его мнению, снизили напряженность в конфликте вокруг Дональда Трампа и войны с Ираном.

Об этом сообщает New York Post.

О каких словах идет речь?

Вэнс заявил, что благодарен понтифику за его слова о том, что он "не заинтересован" вступать в публичные споры с Трампом. Ранее в этом месяце Папа предупреждал, что Бог не слышит молитвы лидеров, "чьи руки в крови", что вызвало резкую реакцию со стороны президента США.

Я благодарен Папе Льву за эти слова. Хотя СМИ постоянно раздувают конфликты – и так, настоящие разногласия случались и будут случаться – реальность часто гораздо сложнее, 
– подчеркнул вице-президент США.

Он также отметил, что Папа Лев XIV, как духовный лидер, имеет право высказываться по моральным вопросам, тогда как администрация США пытается применять эти принципы в условиях сложной международной ситуации.

Комментарий Вэнса появился после того, как сам Папа впервые публично высказался относительно его спора с Трампом. Лев XIV объяснил, что говорит в целом о необходимости мира в мире, а не о конкретном конфликте между США, Израилем и Ираном.

Во время своего визита в Африку понтифик отметил, что его предыдущие высказывания о "тирании" были неправильно интерпретированы как прямой ответ американскому президенту.

Политолог Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что позиция Папы Льва XIV является вполне системной и последовательной. В то же время Дональд Трамп, по его словам, и дальше резко реагирует на различных оппонентов. Политолог отметил, что недавние непонятные атаки Трампа на Папу Римского вызвали возмущение среди американцев и, в частности, MAGA-сообщества, которое является ядром поддержки действующего президента США.

С чего все началось?

  • На фоне эскалации на Ближнем Востоке Папа Римский заявил, что желание господствовать над другими противоречит "пути Иисуса Христа". Он заметил, что Иисус "не слушает молитвы тех, кто ведет войну, а отвергает их". 
     

  • Впоследствии Дональд Трамп набросился на Папу с критикой. Он заявил, что ему "не нравится Папа, который готов сказать, что это близко дать Ирану обладать ядерным оружием", и что его "не выбрали бы в Ватикане, если бы Трамп не был президентом".
     

  • Позже Трамп снова раскритиковал понтифика, заявив, что тот "слишком мягко относится к преступности и другим вопросам". Президент США также отметил, что не будет извиняться перед Папой Римским за свои высказывания.