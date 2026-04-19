Об этом сообщает New York Post.
О каких словах идет речь?
Вэнс заявил, что благодарен понтифику за его слова о том, что он "не заинтересован" вступать в публичные споры с Трампом. Ранее в этом месяце Папа предупреждал, что Бог не слышит молитвы лидеров, "чьи руки в крови", что вызвало резкую реакцию со стороны президента США.
Я благодарен Папе Льву за эти слова. Хотя СМИ постоянно раздувают конфликты – и так, настоящие разногласия случались и будут случаться – реальность часто гораздо сложнее,
– подчеркнул вице-президент США.
Он также отметил, что Папа Лев XIV, как духовный лидер, имеет право высказываться по моральным вопросам, тогда как администрация США пытается применять эти принципы в условиях сложной международной ситуации.
Комментарий Вэнса появился после того, как сам Папа впервые публично высказался относительно его спора с Трампом. Лев XIV объяснил, что говорит в целом о необходимости мира в мире, а не о конкретном конфликте между США, Израилем и Ираном.
Во время своего визита в Африку понтифик отметил, что его предыдущие высказывания о "тирании" были неправильно интерпретированы как прямой ответ американскому президенту.
Политолог Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что позиция Папы Льва XIV является вполне системной и последовательной. В то же время Дональд Трамп, по его словам, и дальше резко реагирует на различных оппонентов. Политолог отметил, что недавние непонятные атаки Трампа на Папу Римского вызвали возмущение среди американцев и, в частности, MAGA-сообщества, которое является ядром поддержки действующего президента США.
С чего все началось?
На фоне эскалации на Ближнем Востоке Папа Римский заявил, что желание господствовать над другими противоречит "пути Иисуса Христа". Он заметил, что Иисус "не слушает молитвы тех, кто ведет войну, а отвергает их".
Впоследствии Дональд Трамп набросился на Папу с критикой. Он заявил, что ему "не нравится Папа, который готов сказать, что это близко дать Ирану обладать ядерным оружием", и что его "не выбрали бы в Ватикане, если бы Трамп не был президентом".
Позже Трамп снова раскритиковал понтифика, заявив, что тот "слишком мягко относится к преступности и другим вопросам". Президент США также отметил, что не будет извиняться перед Папой Римским за свои высказывания.