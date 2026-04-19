Об этом сообщает New York Post.

Вэнс заявил, что благодарен понтифику за его слова о том, что он "не заинтересован" вступать в публичные споры с Трампом. Ранее в этом месяце Папа предупреждал, что Бог не слышит молитвы лидеров, "чьи руки в крови", что вызвало резкую реакцию со стороны президента США.

Я благодарен Папе Льву за эти слова. Хотя СМИ постоянно раздувают конфликты – и так, настоящие разногласия случались и будут случаться – реальность часто гораздо сложнее,

– подчеркнул вице-президент США.

Он также отметил, что Папа Лев XIV, как духовный лидер, имеет право высказываться по моральным вопросам, тогда как администрация США пытается применять эти принципы в условиях сложной международной ситуации.

Комментарий Вэнса появился после того, как сам Папа впервые публично высказался относительно его спора с Трампом. Лев XIV объяснил, что говорит в целом о необходимости мира в мире, а не о конкретном конфликте между США, Израилем и Ираном.

Во время своего визита в Африку понтифик отметил, что его предыдущие высказывания о "тирании" были неправильно интерпретированы как прямой ответ американскому президенту.

Политолог Игорь Чаленко рассказал 24 Каналу, что позиция Папы Льва XIV является вполне системной и последовательной. В то же время Дональд Трамп, по его словам, и дальше резко реагирует на различных оппонентов. Политолог отметил, что недавние непонятные атаки Трампа на Папу Римского вызвали возмущение среди американцев и, в частности, MAGA-сообщества, которое является ядром поддержки действующего президента США.

