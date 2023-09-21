Два фактора: политтехнолог объяснил причины резких высказываний со стороны Польши

В последние несколько недель тема экспорта украинского зерна обросла многими скандалами. В частности, Польша, Венгрия и Словакия самостоятельно продлили зерновое эмбарго, несмотря на решение Еврокомиссии.

Главным камнем преткновения стало влияние украинского зерна на польском рынке. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что агрессивно Польша реагирует не просто так.

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В чем суть противоречий

До войны Украина занимала 5-е место в мире по экспорту зерна. Когда началось полномасштабное вторжение, традиционные пути экспорта через море перекрыли. До зерновой сделки оставался путь снабжения зерна по суше. Основным хабом, куда попадало украинское зерно и дальше должно ехать на ключевые маршруты, стала Польша.

Но произошло "неожиданное". Вдруг это зерно начало появляться на рынках, им начали торговать поляки и венгры. Это зерно гораздо дешевле того, которое выращивают польские фермеры, поэтому оно стало бить по ценам польского зерна. Но сельхозпродукция Польши по цене никогда не сможет конкурировать с нашей,

– заметил Борис Тизенгаузен.

Когда эта проблема приобрела более широкие масштабы, Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке решили блокировать экспорт украинского зерна, хотя Евросоюз снял эмбарго. То есть фактически это нарушение договоренностей.

"Польша говорит, что она на стороне своих фермеров и это правильно. 15 октября у них выборы. У правящей партии "Право и справедливость" электоральное ядро – это фермеры, и по ним бьет бесконтрольный экспорт украинского зерна", – отметил Тизенгаузен.

В то же время ЕС компенсирует потери фермерам из-за падения цен. Речь идет о транше около 100 миллионов.

Борис Тизенгаузен о спорах вокруг украинского зерна: смотреть видео

Агрессивная предвыборная кампания

Поэтому сейчас польское правительство достаточно агрессивно отвечает в рамках предвыборной кампании. Особенно, учитывая, сколько критики они получили, когда белорусские вертолеты пересекли воздушное пространство страны.

Тогда со всех уголков Польши упрекали руководящую партию, что вертолеты не сбили, как это когда-то это сделал Реджеп Эрдоган.

Сейчас они обязаны реагировать в рамках предвыборной кампании жестко на любые выпады, даже со стороны Украины,

– подчеркнул политтехнолог.

Отметим, что правительство Польши также приняло решение со следующего года остановить выплаты беженцам из Украины.

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