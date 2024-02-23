Первые убийства стартовали: между кем в России разгорается новый конфликт

Сейчас отслеживается линия конфликта между российскими "военкорами", которые видят реальное состояние войны России против Украины на фронте, и российскими спецслужбами. К тому же в стране-агрессоре могли возобновить работу подразделения "СМЕРШ".

Об этом 24 Каналу заявил майор ВСУ Егор Чечеринда, отметив, что это подразделение, действовавшее во времена Второй мировой. Ранее о его восстановлении заявляла российская власть.

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"Это было такое подразделение – контрразведки Советского Союза. Называлось "Смерть шпионам" – "СМЕРШ" расшифровывалось. Они там уничтожали и реальных, и в основном условных шпионов", – рассказал майор ВСУ.

Тогда люди после пыток подписывали "признание", что они якобы польские, немецкие или английские шпионы. Чечеринда предполагает, что это подразделение уже дает первый результат. К слову, недавно застрелился российский пропагандист и оккупант Андрей Морозов. Он это сделал после того, как его заставили удалить из сети информацию о потерях россиян в Авдеевке.

Возможно, это было и убийство "военкора", который там воевал. Возможно, он был шпионом. Я думаю, что эти смерти на линии фронта будут не единичными, поскольку "СМЕРШ" работает и он будет достигать своих определенных результатов,

– предположил майор ВСУ.

Кремль давит на россиян