Первые убийства стартовали: между кем в России разгорается новый конфликт
Сейчас отслеживается линия конфликта между российскими "военкорами", которые видят реальное состояние войны России против Украины на фронте, и российскими спецслужбами. К тому же в стране-агрессоре могли возобновить работу подразделения "СМЕРШ".
Об этом 24 Каналу заявил майор ВСУ Егор Чечеринда, отметив, что это подразделение, действовавшее во времена Второй мировой. Ранее о его восстановлении заявляла российская власть.
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"Это было такое подразделение – контрразведки Советского Союза. Называлось "Смерть шпионам" – "СМЕРШ" расшифровывалось. Они там уничтожали и реальных, и в основном условных шпионов", – рассказал майор ВСУ.
Тогда люди после пыток подписывали "признание", что они якобы польские, немецкие или английские шпионы. Чечеринда предполагает, что это подразделение уже дает первый результат. К слову, недавно застрелился российский пропагандист и оккупант Андрей Морозов. Он это сделал после того, как его заставили удалить из сети информацию о потерях россиян в Авдеевке.
Возможно, это было и убийство "военкора", который там воевал. Возможно, он был шпионом. Я думаю, что эти смерти на линии фронта будут не единичными, поскольку "СМЕРШ" работает и он будет достигать своих определенных результатов,
– предположил майор ВСУ.
Кремль давит на россиян
- Кремль усиливает цензуру внутри России. Теперь там будут конфисковывать имущество за распространение "ложной информации" о российской армии.
- Между тем на публичных россиян, в частности, артистов, все больше давит российское руководство. Их заставляют открыто демонстрировать, что они поддерживают войну России против Украины.
- По данным ГУР МО, после убийства в тюрьме оппозиционера Алексея Навального, высшее политическое руководство страны-агрессора проводило "важные совещания". Дальнейшую судьбу других российских оппозиционеров обсуждали в администрации Путина и "российском гестапо" – спецслужбах России.