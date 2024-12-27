"Позорная украинская музыка": пассажир такси в Праге требовал выключить песню Пивоварова

В Праге таксист-украинец зафиксировал на видео конфликт с русскоязычным пассажиром. Клиент требовал выключить украинскую музыку.

Кадрами инцидента поделился украинский певец Артем Пивоваров в своем инстаграме, сообщает 24 Канал.

Смотрите также В Ужгороде водитель такси отказался от клиентов из-за просьбы говорить на украинском

Что известно о конфликте в такси

По словам украинского таксиста, он живет в Праге уже восемь лет. Во время поездки водитель слушал в машине песню Артема Пивоварова и Klavdia Petrivna "Барабаны".

Русскоязычный пассажир попросил выключить ее, аргументировав свою просьбу тем, что он не хочет слушать "эту позорную украинскую музыку".

Завязалась словесная перепалка, во время которой таксист пригрозил высадить клиента прямо в тоннеле. В конце концов пассажир сам попросил высадить его на ближайшей остановке.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику (18+).

Инцидент в пражском такси: смотреть видео

Большинство комментаторов поддержало таксиста, одобрив его позицию относительно украинской музыки. Некоторые отметили, что следовало придерживаться принципа "клиент всегда прав", а другие выразили сомнения относительно подлинности видео.

Ранее 24 Канал сообщал, что в Киевской области водитель такси Uklon высадила из машины семью погибшего военного. Причиной стало то, что ее попросили выключить русскоязычный навигатор. Позже в компании сказали, что разбираются с этим случаем, а также отметили, что инцидент является "недопустимым".