Войну в Украине необходимо завершить, от нее страдает весь мир, – Трамп

Трамп заявил, что войну России против Украины нужно заканчивать. По его словам, от нее страдает весь мир и гибнет 25 тысяч человек ежемесячно.

Об этом президент США написал в своей социальной сети Truth Social.

Что сказал Трамп о войне

Трамп отметил, что из-за войны с Украиной Россия утратила контроль над своей отраслью производства дизельного топлива.

Он отметил, что значительная часть российских нефтеперерабатывающих заводов, производящих дизельное топливо, была взорвана и выведена из строя, по крайней мере, временно.

Эту бессмысленную и бесконечную войну с Украиной необходимо прекратить. Страдает весь мир, ведь ежемесячно гибнет 25 000 человек – преимущественно военных. Какой позор!

– написал он.

К слову, 22 сентября запланирована встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. В Нью-Йорке в этот день начнется очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Источники 24 Канала уточнили, что среди основных тем разговора будут дипломатия и обсуждаемые меры по деэскалации. В частности, речь пойдет об энергетике, продовольственном экспорте и защите критически важной инфраструктуры.