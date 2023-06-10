Жестоко издеваются, пытаются выменять на боеприпасы: вагнеровцы похищают бойцов Минобороны

Вагнеровцы взяли в плен комбата 72 стрелковой бригады России Романа Веневитина. Он якобы мешал им разминировать пути отступления из Бахмута, за что и поплатился.

Комбата наемники Евгения Пригожина все же отпустили, однако перед этим он прошел все пытки и почувствовал на себе ярость бывших узников в составе ЧВК "Вагнера". Об этом стриму на своем YouTube-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал.

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Жестокости вагнеровцев нет предела

Олег Жданов пояснил, что Минобороны России буквально "проглотило" эту ситуацию и не проронило ни слова против вагнеровцев и его руководителя.

По словам уволенного Веневитина, нет ничего хуже, чем оказаться в плену у наемников "Вагнера". Они издевались над ним еще больше, чем делают это над украинскими военнослужащими.

Также уволенный комбат отметил, что его держали в подвале, избивали, не давали спать и трижды за ночь пытались расстрелять. Видео, где он извиняется и говорит о том, что тогда был пьян – результат издевательств и принуждения.

Впрочем, это не единственный случай, когда вагнеровцы оказывают давление на военных регулярной русской армии.

Были случаи, когда бойцов угоняли и пытались обменять на боеприпасы. Для них – это норма поведения: захват, издевательство, ликвидация или шантаж,

– подчеркнул Жданов.

Вагнеровцы также намеревались убить роту радиоэлектронной борьбы российской армии якобы за то, что им не нравится, как они работают. Нередко случаются случаи изнасилования военных наемниками "Вагнера", из-за чего те кончают жизнь самоубийством.

Олег Жданов рассказал, как вагнеровцы издеваются над бойцами российской армии: смотрите видео

Конфликт между Веневитиным и вагнеровцами: главное