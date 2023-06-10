Жестоко издеваются, пытаются выменять на боеприпасы: вагнеровцы похищают бойцов Минобороны
Вагнеровцы взяли в плен комбата 72 стрелковой бригады России Романа Веневитина. Он якобы мешал им разминировать пути отступления из Бахмута, за что и поплатился.
Комбата наемники Евгения Пригожина все же отпустили, однако перед этим он прошел все пытки и почувствовал на себе ярость бывших узников в составе ЧВК "Вагнера". Об этом стриму на своем YouTube-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, пишет 24 Канал.
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Жестокости вагнеровцев нет предела
Олег Жданов пояснил, что Минобороны России буквально "проглотило" эту ситуацию и не проронило ни слова против вагнеровцев и его руководителя.
По словам уволенного Веневитина, нет ничего хуже, чем оказаться в плену у наемников "Вагнера". Они издевались над ним еще больше, чем делают это над украинскими военнослужащими.Напомним! 6 марта украинцев шокировало видео в сети, на котором украинского военного в российском плену кафиры расстреливают после слов "Слава Украине".
Также уволенный комбат отметил, что его держали в подвале, избивали, не давали спать и трижды за ночь пытались расстрелять. Видео, где он извиняется и говорит о том, что тогда был пьян – результат издевательств и принуждения.
Впрочем, это не единственный случай, когда вагнеровцы оказывают давление на военных регулярной русской армии.
Были случаи, когда бойцов угоняли и пытались обменять на боеприпасы. Для них – это норма поведения: захват, издевательство, ликвидация или шантаж,
– подчеркнул Жданов.
Вагнеровцы также намеревались убить роту радиоэлектронной борьбы российской армии якобы за то, что им не нравится, как они работают. Нередко случаются случаи изнасилования военных наемниками "Вагнера", из-за чего те кончают жизнь самоубийством.
Олег Жданов рассказал, как вагнеровцы издеваются над бойцами российской армии: смотрите видео
Конфликт между Веневитиным и вагнеровцами: главное
- Неприязнь между вагнеровцами на Минобороны России усугубляется. Масла в огонь добавил последний инцидент, связанный со взятием в плен комбата 72 бригады Романа Веневитина. Он отметил, что препятствовал вагнеровцам из-за личной неприязни.
- Через некоторое время руководителю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину предложили обменять пленных россиян из Белгородщины и Романа Веневитина. Он отказался от такого предложения.
- Веневитина все же отпустили, после чего он решил поведать всю правду о ситуации. Как оказалось, столкновения между его бригадой и вагнеровцами возникли в Бахмуте. Вагнеровцы вели себя дерзко и постоянно угрожали убийством.