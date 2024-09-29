Первые ласточки войны: как Россия начала конфликт вокруг острова Тузла в 2003 году

Россия 21 год назад, 29 сентября 2003 года, начала конфликт вокруг острова Тузлы, что в Керченском проливе. Оккупанты хотели построить дамбу к острову, чтобы соединить его со своей территорией.

Конфликт удалось потушить, а остров остался под контролем Украины до 2014 года, когда страна-агрессор все же смогла оккупировать территорию Крыма, включая Тузлу. В сюжете Госпогранслужбы вспомнили, как начинался конфликт вокруг Тузлы и почему он является предвестником войны против Украины.

К теме Бой за Тузлу – "стрелять на поражение": как Россия едва не начала войну с Украиной 20 лет назад

Какими были предпосылки конфликта

В 1996 году Россия и Украина провели первые переговоры по разграничению Керченского пролива, а также Азовского и Черного морей. Инициатором заседаний была именно Украина, так как сосед никак не мог определиться где же нужно было провести границу.

Пока в Москве размышляли, депутат Краснодарского края Александр Травников издал книгу под названием "Коса Тузла и стратегические интересы России", где призвал "вернуть остров под контроль России". Более того, россиянин создал даже группу единомышленников, с которыми пытался достучаться до Путина, что, мол, надо же восстанавливать справедливость.

Только в январе 2003 года Украина и Россия подписали договор об украинско-российской границе, но с ратификацией не спешили. И вот тогда Кремль начал действовать.

Что происходило возле острова Тузла

Уже 29 сентября Россия без предупреждения начала строительство дамбы со своего Таманского полуострова в направлении украинской Тузлы. Тогда десятки "КамАЗов" один за другим высыпают песок и камни, чтобы работа не прекращалась ни на секунду. Россияне работали в несколько смен все для того, чтобы украсть у братской Украины маленький кусочек посреди Керченского пролива.

Наши военные предупреждали российских, что, в случае нарушения границы, будет открыт огонь на поражение. Но на требования украинской стороны остановить строительство Россия не реагировала.

Украинский народ не хочет ссориться с братским российским народом. И вы требуете расценивать ваши действия как вторжение и провокацию,

– говорилось в обращении украинских военных.

После этого Россия мигом набросала с десяток аргументов, мол, что они хотят "защитить берег Керченского пролива, который размывает Азовское море".

Однако на самом деле кусочек суши площадью 3 квадратных километра был важным по другой причине. Ведь именно с украинской стороны проходит глубоководный Керчь-Еникальский канал – транспортный путь, соединяющий Азовское и Черное моря.

Проход по каналу был, конечно же, платным, а суммарная прибыль от прохождения судов составляла примерно 200 миллионов долларов США в год. Это уже давно не давало покоя Путину, поэтому со временем риторика относительно украинского острова изменилась, мол, это "вообще никакой не остров, а остаток российской косы", который к тому же "угрожает экосистеме".

Как вспомнил события на Тузле пограничник

События на Тузле моряк-пограничник Андрей Покраса помнит не из новостей. В то время военный служил в Керченском отряде морской охраны, он был одним из тех, кто по первому сигналу готовился защищать остров.

На острове Тузла уже начали уже заставу строить. С нашей стороны в Керчи там уже системы "Град" развернули. Настроение было серьезное, боевое, готовились ко всему,

– сказал он.

К возможному вторжению на остров пограничники серьезно готовились: началось строительство пограничной заставы, вдоль всего периметра были выставлены посты, а в море постоянно находились корабли и катера морской охраны. Главной целью было не допустить высадки россиян на украинскую территорию.

Тогда ежедневно дамба приближалась к украинским берегам на 150 метров. Андрей Покраса рассказал, что россияне действительно очень спешили. В частности, там за час до 100 "КамАЗов" высыпали земли.

Параллельно роспропаганда активно распространяла еще один тезис, мол, после распада Советского Союза Украина "получила Тузлу ошибочно, а ошибки нужно исправлять". Такие действия соседей не абы как напугали и местных жителей. Однако их позиция у всех была единой – Тузла как и весь Крым принадлежит Украине.

Как разворачивался конфликт вокруг острова дальше

Ждать, когда россияне доберутся до острова и установят на нем свой флаг, украинцы не собирались. На такую мгновенную реакцию Москва, очевидно, не ожидала.

Пока велись строительные работы, российские военные тоже времени не теряли и постоянно провоцировали пограничников, чтобы те открыли огонь первыми.

Пограничник Андрей Покраса вспомнил, что россияне провоцировали наших защитников конкретно. Тогда его группа стояла у Тузлы двумя – тремя катерами, и их катера "фсбшные", они в убежище заходили в Керчь в саму к портам и заводам.

Уже через месяц в октябре 2003 года после непростых переговоров строительство дамбы таки остановили. На тот момент до украинской территории от Таманского полуострова оставалось 102 метра. А 2 декабря вместо обычного поста на острове Тузла появилась украинская пограничная застава.

Тузлу аннексировали вместе с Крымом в 2014 году

Что произошло в 2014 году все и так прекрасно помнят. Для россиян украинское море всегда было лакомым куском, а Тузла и Крым лишь инструментами для достижения главной цели – укротить нашу страну и изолировать ее от внешнего мира.

Остановив в 2003 строительство дамбы, Кремль выдвинул условие, что без его согласия ни один военный корабль не мог пройти через Керченский пролив. Прежде всего корабли НАТО.

Аннексия Тузлы состоялась вместе с оккупацией Крыма в 2014 году. Теперь остров является опорой печально известного Крымского моста.

Но свою цель имеет и Украина: справедливое наказание агрессора, который никогда не скрывал своих намерений. Именно поэтому на Тузлу, как и на Крым, непременно ждет возвращение домой.