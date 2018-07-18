Конфликт в Азовском море может закончиться торгами, – военный эксперт

В Украине нет возможностей для усиления своего флота. Но Путину не выгодно идти на эскалацию военного конфликта со стороны Черного и Азовского морей.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.

Подробно о ситуации на Азовском море в материале: Бой Азовского моря: грозит ли Украине открытие морского фронта?

В Украине есть один фрегат "Гетьман Сагайдачный" и два артиллерийских катера "Гюрза", которые не делают погоды. Они в случае военных угроз не дойдут от Одессы даже в Керченский пролив. Потому что у России есть еще военно-морская база в Севастополе. О подводном флоте и говорить нечего. Единственную субмарину мы оставили в Севастополе, хоть и не в боеготовности,

– говорит Жданов.

Что касается сухопутных сил, то их, по словам эксперта, тоже усиливать ничем. Самые мощные – несколько ракетных дивизионов "Точка У", максимальная дальность которых – 100 километров. Есть еще системы "Смерч" с дальностью 70 километров. Но несмотря на это, по убеждению военного, Россия не пойдет в наступление.

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"Зачем Путину портить имидж "миротворца", который он лепит пятый год, если можно экономично решить все вопросы? Путин провел Чемпионат мира, встретился с Трампом, если он развяжет войну на европейском континенте, это поломает ему всю игру", – считает специалист.



К тому же, по его мнению, вариант с "зелеными человечками" уже не пройдет. В это никто не поверит, Путин сам признался, что это были российские военные. А на встрече с Трампом вообще сказал, что "мы провели в Крыму референдум". Поэтому любое передвижение военных уже будет только под флагом триколора, что будет означать войну.



"Ситуация в Азовском море, возможно, закончится торгами по принципу: спасем Мариуполь, дадим Крыму воду. А это означает, что мы навсегда отрубим полуостров от Украины. Вместо того, чтобы отрубить Крыму свет и перекрыть газ, дадим воду. Останется только выполнить минские соглашения, признать аннексию, федерализировать страну и дать России в руки мощный рычаг управления внешней и внутренней политикой Украины", – подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, 8 июля береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ перехватила в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся из Бердянска и Мариуполь. Петр Порошенко заявил, что Россия на оккупированной ею территории увеличивает свое военное присутствие. Благодаря ее дерзким действиям ухудшилась ситуация в Черноморском регионе и Азовском регионах. Вполне вероятно, Кремль готовит военную операцию атаки на Мариуполь, чтобы можно было нанести значительный экономический удар по Украине.