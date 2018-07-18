Конфлікт в Азовському морі може закінчитися торгами, – військовий експерт

В Україні немає можливостей для посилення свого флоту. Але Путіну не вигідно йти на ескалацію військового конфлікту з боку Чорного і Азовського морів.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

Детально про ситуацію на Азовському морі в матеріалі: Бій за Азовське море: чи загрожує Україні відкриття морського фронту?

В Україні є один фрегат "Гетьман Сагайдачний" і два артилерійські катери "Гюрза", які не роблять погоди. Вони в разі військових загроз не дійдуть від Одеси навіть до Керченської протоки. Тому що у Росії є ще військово-морська база в Севастополі. Про підводний флот і говорити нема чого. Єдину субмарину ми залишили в Севастополі, хоч і не в боєготовності,

– зауважує Жданов.

Що стосується сухопутних сил, то їх, за словами експерта, теж посилювати нічим. Найпотужніші – кілька ракетних дивізіонів "Точка У", максимальна дальність яких – 100 кілометрів. Є ще системи "Смерч" з дальністю 70 кілометрів. Та попри це, на переконання військового, Росія не піде в наступ.

Читайте також: Конгрес США може стримати Трампа і Путіна за допомогою декількох кроків, – ЗМІ

"Навіщо Путіну псувати імідж "миротворця", який він ліпить п'ятий рік, якщо можна економічно вирішити всі питання? Путін провів Чемпіонат світу, зустрівся з Трампом, якщо він розв'яже війну на європейському континенті, це поламає йому всю гру", – вважає фахівець.

До того ж, на його думку, варіант із "зеленими чоловічками" вже не пройде. В це ніхто не повірить, Путін сам зізнався, що це були російські військові. А на зустрічі з Трампом взагалі сказав, що "ми провели в Криму референдум". Тому будь-яке пересування військових вже буде тільки під прапором триколору, що означатиме війну.

"Ситуація в Азовському морі, можливо, закінчиться торгами за принципом: врятуємо Маріуполь, дамо Криму воду. А це означатиме, що ми назавжди відрубаємо півострів від України. Замість того, щоб відрубати Криму світло і перекрити газ, дамо воду. Залишиться тільки виконати мінські угоди, визнати анексію, федералізувати країну і дати Росії в руки потужний важіль управління зовнішньою і внутрішньою політикою України", – наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, 8 липня берегова охорона прикордонної служби ФСБ РФ перехопила в Азовському морі 7 торговельних суден, які прямували з Бердянська і Маріуполя. Петро Порошенко заявив, що Росія на окупованій нею території збільшує свою військову присутність. Завдяки її зухвалим діям погіршилася ситуація в Чорноморському регіоні та Азовському регіонах. Цілком імовірно, Кремль готує військову операцію атаки на Маріуполь, аби можна було завдати значний економічний удар по Україні.