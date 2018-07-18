Конгрес США може стримати Трампа і Путіна за допомогою декількох кроків, – ЗМІ

Очільник Білого дому Дональд Трамп відмовився від сказаних слів на прес-конференції в Гельсінкі про те, що Росія могла не вручатися в американські вибори в США у 2016 році. Однак спроби президента США таким чином утихомирити хвилю критики, яка полилась на нього після зустрічі з Путіним 16 липня, є занадто слабкими та запізнілими.

Повернувшись із саміту з главою Кремля, Трамп, очевидно, намагається виправити завдану шкоду інтересам США, пише The Washington Post.

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Видання нагадує, що 17 липня американський лідер заявив, що "повністю довіряє розвідувальним агентствам Штатів" і "згоден з висновками розвідки про те, що втручання Росії у вибори в 2016 році таки було". Натомість за день до цього у Гельсінкі Трамп назвав розслідування Мін'юсту США щодо впливу РФ на вибори "катастрофою для Америки".

Частково виправити ситуацію, яка склалася після зустрічі Трампа і Путіна, міг би Конгрес, вважає газета. Автори публікації радять ухвалити закон, що вимагає введення спеціальних жорстких санкцій, якщо росіян знову впіймають на втручанні, а також взяти на себе більше зобов'язань щодо зміцнення безпеки виборів.

Конгрес повинен зажадати, щоб Трамп негайно, а головні кандидати на пост президента – в майбутньому – розкривали свої податкові декларації та інші фінансові документи і усували будь-які підозри в тому, що главу країни може шантажувати іноземна держава. Конгресмени можуть нарешті ухвалити закон, що захищає розслідування російського втручання, яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер, щоб президенту було складніше його звільнити,

– пропонує WP.

До того ж, Конгрес міг би обмежити повноваження президента щодо введення контрпродуктивних мит під хибним приводом національної безпеки, додають журналісти.

На те, що Конгресу США необхідна стратегія стримування як щодо Путіна, так і щодо бажання Трампа укладати з ним угоди, вказує й The Wall Street Journal. Особливо, на думку редакції видання, ентузіазм Трампа в плані співпраці з Путіним проявляється у таких питаннях, як Сирія та контроль над озброєннями.

Так, члени обох партій у Конгресі можуть чітко дати зрозуміти, що ніякої нової угоди щодо озброєнь не буде, поки глава Кремля не перестане порушувати чинні угоди – зокрема, Договір між СРС та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Американські законодавці також повинні наполягти на тому, що жодні обмеження на протиракетну оборону є неприйнятними і що будь-яка нова угода повинна бути представлена на ратифікацію в Сенат як угода, для прийняття якої потрібно дві третини голосів, йдеться у публікації.

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