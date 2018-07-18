Конгресс США может сдержать Трампа и Путина с помощью нескольких шагов, – СМИ

Глава Белого дома Дональд Трамп отказался от сказанных слов на пресс-конференции в Хельсинки о том, что Россия могла не вмешиваться в американские выборы в США в 2016 году. Однако попытки президента США таким образом утихомирить волну критики, которая полилась на него после встречи с Путиным 16 июля, являются слишком слабыми и запоздалыми.

Вернувшись с саммита с главой Кремля, Трамп, очевидно, пытается исправить нанесенный вред интересам США, пишет The Washington Post.

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Издание напоминает, что 17 июля американский лидер заявил, что "полностью доверяет разведывательным агентствам Штатов" и "согласен с выводами разведки о том, что вмешательство России в выборы в 2016 году все же было". Вместе с тем за день до этого в Хельсинки Трамп назвал расследование Минюста США относительно влияния РФ на выборы "катастрофой для Америки".

Частично исправить ситуацию, которая сложилась после встречи Трампа и Путина, мог бы Конгресс, считает газета. Авторы публикации советуют принять закон, который требует введения специальных жестких санкций, если россиян опять поймают на вмешательстве, а также взять на себя больше обязательств в отношении укрепления безопасности выборов.

Конгресс должен потребовать, чтобы ему немедленно, а главные кандидаты на пост президента – в будущем – раскрывали свои налоговые декларации и другие финансовые документы и устраняли любые подозрения в том, что главу страны может шантажировать иностранное государство. Конгрессмены могут наконец принять закон, защищающий расследование российского вмешательства, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, чтобы президенту было сложнее его уволить,

– предлагает WP.

К тому же, Конгресс мог бы ограничить полномочия президента по введению контрпродуктивных пошлин под ложным предлогом национальной безопасности, добавляют журналисты.

На то, что Конгрессу США необходима стратегия сдерживания как в отношении Путина, так и относительно желания Трампа заключать с ним соглашения, указывает The Wall Street Journal. Особенно, по мнению редакции издания, энтузиазм Трампа в плане сотрудничества с Путиным проявляется в таких вопросах, как Сирия и контроль над вооружениями.

Так, члены обеих партий в Конгрессе могут четко дать понять, что никакой новой сделки касаемо вооружений не будет, пока глава Кремля не перестанет нарушать действующие соглашения – в частности, Договор между ССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности. Американские законодатели также должны настоять на том, что какие-либо ограничения на противоракетную оборону являются неприемлемыми и что любое новое соглашение должно быть представлено на ратификацию в Сенат как договор, для принятия которого нужно две трети голосов, говорится в публикации.

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