Конгресс давит на Пентагон по поставкам F-16 Украине, – WP

В Пентагоне со скептицизмом был встречен отказ президента США Джо Байдена передать Украине истребители F-16. Конгресс будет давить на администрацию президента, чтобы одобрить передачу современных самолетов.

При этом в Пентагоне считают, что Украине все же передадут истребители F-16, но позже. Там отметили, что уже были прецеденты, когда запросы отклонялись, но позже все же вооружение предоставлялось, в том числе танки M1 Abrams.

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Так, Колин Кал – заместитель министра обороны по вопросам политики предположил, что старые F-16 могут быть переданы Украине в течение примерно 18 месяцев. Закупка и доставка может занять до шести лет.

Он также добавил, что по оценкам Военно-воздушных сил США, для обновления парка истребителей Украине, вероятно, понадобится около 80 самолетов.

В Конгрессе обсудили целесообразность передачи Украине истребителей

Республиканское руководство Комитета Палаты представителей по вооруженным силам созвало слушания на фоне растущего скепсиса в сегменте партии и среди некоторых демократов относительно объема помощи, которую Вашингтон согласовал для Украины.

В то время как меньшинство республиканцев поставило под сомнение, стоит ли Вашингтону вообще помогать Украине, несколько других поддержали демократов в том, что администрация действует недостаточно быстро в решениях передачи Украине современного оружия.

Конгрессмен Джаред Голден отметил, что двухпартийная группа законодателей в прошлом году несколько раз призывала администрацию передать Украине ракеты большой дальности в дополнение к F-16.

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Почему считают это нецелесообразным

Главный демократ комитета, член Конгресса Адам Смит (Вашингтон) все же поддержал точку зрения администрации, сказав, что, несмотря на то, что "все стали одержимы" F-16 в последние недели, передача Украине передовых самолетов приведет к значительным затратам.

Возможно, мы могли бы доставить несколько F-16 в Украину в течение года, возможно, 8 месяцев, если бы мы действительно протолкнули это. Но Украине нужно не просто научить пилотов, нужно научить механиков, необходимо иметь аэродромы, которые могут принять F-16 и запасные части для ремонта,

– сказал Смит, объясняя, почему это неразумное использование ресурсов сейчас.

В то же время, другие представители Конгресса подчеркнули, что "украинцы правильно используют то, что им дано".

Украине необходима современная авиация