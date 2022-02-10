Несколько конгрессменов призвали Джо Байдена уменьшить количество ядерного оружия США. Политики также сомневаются в необходимости разработки новых ядерных систем.

Ядерное оружие дорого стоит США

Конгрессмены направили Байдену письмо с соответствующей просьбой. Обращение подготовили перед выходом нового обзора ядерной политики, над которым работает правительство.

Читайте также США узнали о переносе Путиным "ядерных учений" на время возможной атаки на Украину, – СМИ

Конгрессмены подчеркнули, что США близки к тому, чтобы потратить на нужды ядерно-оружейного комплекса до 2030 года 630 миллиардов долларов.

Для вас это лучшая возможность через решительные шаги снизить нашу зависимость от ядерного оружия, отказаться от новых ядерных средств ведения войны, о создании которых без необходимости распорядился Трамп,

– говорится в письме.

Политики добавили: "Президент мог бы пересмотреть курс Вашингтона на ядерную политику, сократить количество ядерного оружия не только внутри страны, но и повлиять на ее количество за рубежом".

Ответы на "гарантии безопасности" предусматривают ограничение ядерных вооружений

США не раскрыли текст ответа на так называемые "гарантии безопасности", которых требовала Россия. Однако, по данным СМИ, в письме из Вашингтона говорилось о взаимном ограничении ядерных вооружений.

Стороны якобы обязались проводить учения вдали от границ друг друга. Все для того, чтобы скопление сил невозможно было принять за подготовку к вторжению.

Заметим, при подготовке ответа Кремлю США учли позицию Украины.

Это может вас заинтересовать – почему ядерное оружие является самой большой угрозой XXI века

Полный текст публикации телеграм-канала "Карточный Домик":

Конгресс призвал Байдена пересмотреть ядерную политику США

Группа конгрессменов направила Байдену письмо, в котором призвала его снизить зависимость США от ядерного оружия и поставить под вопрос необходимость создания и принятия на вооружение новых ядерных систем.

По словам авторов, США движутся к тому, чтобы потратить на нужды ядерно-оружейного комплекса до 2030 года 630 миллиардов долларов.

"Для вас это лучшая возможность через решительные шаги снизить нашу зависимость от ядерного оружия, отказаться от новых ядерных средств ведения войны, о создании которых без необходимости Трамп распорядился", – говорится в письме.

Президент мог бы пересмотреть курс Вашингтона на ядерную политику, сократить количество ядерного оружия не только внутри страны, но и повлиять на ее количество за рубежом.

Также они положительно оценили шаги действующего президента по договору СНВ-III.

Письмо было составлено перед выходом нового Обзора ядерной политики, над которым работает правительство.