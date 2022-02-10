Ядерна зброя дорого коштує США

Конгресмени направили Байдену лист з відповідним проханням. Звернення підготували перед виходом нового огляду ядерної політики, над яким працює уряд.

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Конгресмени наголосили, що США близькі до того, щоб витратити на потреби ядерно-збройового комплексу до 2030 фінансового року 630 мільярдів доларів.

Для вас це найкраща можливість через рішучі кроки знизити нашу залежність від ядерної зброї, відмовитися від нових ядерних засобів ведення війни, про створення яких без необхідності розпорядився Трамп,

– мовиться у листі.

Політики додали: "Президент міг би переглянути курс Вашингтона на ядерну політику, скоротити кількість ядерної зброї не лише всередині країни, а й вплинути на її кількість за кордоном".

Відповіді на "гарантії безпеки" передбачають обмеження ядерних озброєнь

США не розкрили текст відповіді на так звані "гарантії безпеки", яких вимагала Росія. Однак, за даними ЗМІ, у листі з Вашингтону мовилося про взаємне обмеження ядерних озброєнь.

Сторони нібито зобов'язалися проводити навчання далеко від кордонів одне одного. Все для того, щоб скупчення сил неможливо було прийняти за підготовку до вторгнення.

Зауважимо, при підготовці відповіді Кремлю США врахували позицію України.

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Повний текст публікації телеграм-каналу "Карточный Домик":

Конгрес закликав Байдена переглянути ядерну політику США

Група конгресменів направила Байдену листа, в якому закликала його знизити залежність США від ядерної зброї та поставити під питання необхідність створення та ухвалення на озброєння нових ядерних систем.

За словами авторів, США рухаються до того, щоб витратити на потреби ядерно-збройового комплексу до 2030 фінансового року 630 мільярдів доларів.

"Для вас це найкраща можливість через рішучі кроки знизити нашу залежність від ядерної зброї, відмовитися від нових ядерних засобів ведення війни, про створення яких без необхідності розпорядився Трамп", – йдеться у листі.

Президент міг би переглянути курс Вашингтона на ядерну політику, скоротити кількість ядерної зброї не лише всередині країни, а й вплинути на її кількість за кордоном.

Також вони позитивно оцінили кроки чинного президента щодо договору СНО-III.

Лист був складений перед виходом нового огляду ядерної політики, над яким працює уряд.