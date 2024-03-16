США могут рассмотреть все проекты помощи Украине и конфискацию активов России одним пакетом

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что Конгресс США может рассмотреть конфискацию российских активов и военную и финансовую помощь Украине одним пакетом.

В эфире телемарафона Денис Малюська заявил, что существует вероятность, что все проекты помощи Украине и конфискацию активов страны-агрессора могут рассмотреть одним пакетом. Об этом пишет 24 Канал.

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Рассмотрение и голосование могут начаться на следующей неделе

Малюська заявил, что конгрессмены, сенаторы и представители исполнительной власти "имеют на повестке дня" законопроекты о конфискации российских активов. И они могут рассмотреть их одним пакетом вместе с военной и финансовой помощью для Украины.

Они подтвердили, что существует вероятность того, что проекты о военной и финансовой помощи Украине, а также конфискации российских активов могут двигаться одним пакетом,

– заявил он.

Он также не исключил, что рассмотрение и голосование могут начаться уже на следующей неделе, если чиновники найдут компромисс по "техническим деталям".

По его словам, "на всех направлениях, по которым мы просим о помощи, ожидается быстрое движение".

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