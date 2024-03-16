США могут рассмотреть все проекты помощи Украине и конфискацию активов России одним пакетом
Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что Конгресс США может рассмотреть конфискацию российских активов и военную и финансовую помощь Украине одним пакетом.
В эфире телемарафона Денис Малюська заявил, что существует вероятность, что все проекты помощи Украине и конфискацию активов страны-агрессора могут рассмотреть одним пакетом. Об этом пишет 24 Канал.
Смотрите также "Посмотрите на Одессу, господин Джонсон": Туск резко обратился к спикеру Палаты представителей США
Рассмотрение и голосование могут начаться на следующей неделе
Малюська заявил, что конгрессмены, сенаторы и представители исполнительной власти "имеют на повестке дня" законопроекты о конфискации российских активов. И они могут рассмотреть их одним пакетом вместе с военной и финансовой помощью для Украины.
Они подтвердили, что существует вероятность того, что проекты о военной и финансовой помощи Украине, а также конфискации российских активов могут двигаться одним пакетом,
– заявил он.
Он также не исключил, что рассмотрение и голосование могут начаться уже на следующей неделе, если чиновники найдут компромисс по "техническим деталям".
По его словам, "на всех направлениях, по которым мы просим о помощи, ожидается быстрое движение".
США предоставили Украине новый пакет Украине
- 12 марта США объявили о передаче Украине пакета помощи по безопасности на сумму 300 миллионов долларов. Это первый пакет помощи от Соединенных Штатов в 2024 году на фоне блокирования дополнительного финансирования в американском Конгрессе.
- В пакет входят артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS.
- Издание Politico заявило, что Пентагон использовал средства, сэкономленные по предыдущему армейскому контракту, на поставку оружия для Украины.
- В Пентагоне отметили что не смогут выделить еще один "внеплановый" пакет военной помощи Украине.