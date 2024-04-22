Об этом рассказал 24 Каналу американский политолог Джейсон Джей Смарт, заметив, что Майкл Джонсон видит, что Трамп имеет благосклонность большого количества людей в Соединенных Штатах Америки. Он понимает, если бы продолжал блокировать поддержку для Украины, то это не пошло бы на пользу ни ему, ни республиканцам во время выборов.

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"Сложилось так, что ему (Майклу Джонсону – 24 Канал) уже нужно было помогать Украине. Он уже и сам понимает насколько это важно, что это не где-то далеко в чужой стране. Это уже вопрос, который касается Соединенных Штатов Америки", – сказал Джейсон Джей Смарт.

Как Трамп относится к Путину

Американский политолог считает, что Дональд Трамп любит Путина из-за его имиджа, который создала российская пропаганда. Он заметил, что до начала войны в Украине Путин пытался казаться сильным лидером, который сеял ужас. Трамп не верит, что это обман, ведь Владимир Путин совсем не смелый.

Когда Евгений Пригожин прибыл в Ростов, то Путин улетел. Путин боится встречаться с людьми, чтобы те не заразили его коронавирусом. Он боится, чтобы его не убили. Но Трамп этого не признает. Он думает, что этот фейковый характер Путина, который мы видели по телевизору 15 лет назад – настоящий человек, и хочет быть как он,

– подчеркнул Смарт.

Помощь Украине со стороны США