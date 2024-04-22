Украинские военные в течение полугода ожидали голосования в США по помощи. Об этом 24 Каналу рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко, отметив, что все это время нашим защитникам удавалось сдерживать врага.

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США опустили завесу непонимания

Дмитрий Кожубенко вспомнил, что все военные очень обрадовались, когда узнали о принятии положительного решения о помощи.

"Это ощущение, будто играет твоя любимая команда и забивает гол. Мы все были очень рады, потому что Соединенные Штаты Америки опустили завесу непонимания, Мы рады, что помощь наконец будет, потому что ждем ее уже полгода", – отметил майор НГУ.

Однако стоит отметить, что украинские военные давали отпор врагу даже без поддержки США. Оккупанты не имеют ощутимых успехов. Более того, за все это время им так и не удалось захватить Часов Яр, хотя они изо всех сил наступают на город.

Чтобы при таком количестве авиации, техники, штурмовой силы противника удержать город – это просто надо быть стальным. На направлении нашей бригады "Рубеж" противник также сосредоточил весь спектр своего вооружения, но ребята держатся, а известие о том, что помощь будет, только подняла боевой дух,

– подчеркнул Дмитрий Кожубенко.

Однако пока помощь от наших партнеров поступит, украинским военным уже сейчас нужно давать отпор врагу. Поэтому военнослужащие проводят сбор на закупку оборудования для ведения боевых действий ночью. Им нужны приборы ночного видения, устройства снижения звука выстрела, лазерные целеуказатели.

Важно! Вы можете поддержать наших бойцов. Номер карточки банка – 5375 4112 1520 0325. Ссылка на банк.

США поддержали помощь Украине: что известно