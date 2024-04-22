Українські військові впродовж пів року очікували на голосування у США щодо допомоги. Про це 24 Каналу розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко, зауваживши, що весь цей час нашим захисникам вдавалося стримувати ворога.

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США опустили завісу нерозуміння

Дмитро Кожубенко пригадав, що всі військові дуже зраділи, коли дізналися про ухвалення позитивного рішення щодо допомоги.

"Це відчуття, ніби грає твоя улюблена команда та забиває гол. Ми всі були дуже раді, тому що Сполучені Штати Америки опустили завісу нерозуміння, Ми раді, що допомога нарешті буде, бо чекаємо на неї вже пів року", – зауважив майор НГУ.

Проте варто наголосити, що українські військові давали відсіч ворогу навіть без підтримки США. Окупанти не мають відчутних успіхів. Ба більше, за весь цей час їм так і не вдалося захопити Часів Яр, хоча вони з усіх сил наступають на місто.

Щоб при такій кількості авіації, техніки, штурмової сили противника втримати місто – це просто треба бути сталевим. На напрямку нашої бригади "Рубіж" противник також зосередив весь спектр свого озброєння, але хлопці тримаються, а звістка про те, що допомога буде, тільки підняла бойовий дух,

– підкреслив Дмитро Кожубенко.

Однак поки допомога від наших партнерів надійде, українським військовим вже зараз потрібно давати відсіч ворогу. Тому військовослужбовці проводять збір на закупівлю обладнання для ведення бойових дій вночі. Їм потрібні прилади нічного бачення, пристрої зниження звуку пострілу, лазерні цілевказівники.

Важливо! Ви можете підтримати наших бійців. Номер картки банки – 5375 4112 1520 0325. Посилання на банку.

США підтримали допомогу Україні: що відомо