Про це розповів 24 Каналу американський політолог Джейсон Джей Смарт, зауваживши, що Майкл Джонсон бачить, що Трамп має прихильність великої кількості людей у Сполучених Штатах Америки. Він розуміє, якби продовжував блокувати підтримку для України, то це не пішло б на користь ні йому, ні республіканцям під час виборів.

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"Склалось так, що йому (Майклу Джонсону – 24 Канал) вже потрібно було допомагати Україні. Він вже і сам розуміє наскільки це важливо, що це не десь далеко в чужій країні. Це вже питання, яке стосується Сполучених Штатів Америки", – сказав Джейсон Джей Смарт.

Як Трамп ставиться до Путіна

Американський політолог вважає, що Дональд Трамп любить Путіна через його імідж, який створила російська пропаганда. Він зауважив, що до початку війни в Україні Путін намагався здаватись сильним лідером, який сіяв жах. Трамп не вірить, що це обман, адже Владімір Путін зовсім не сміливий.

Коли Євгєній Пригожин прибув у Ростов, то Путін полетів. Путін боїться зустрічатись з людьми, щоб ті не заразили його коронавірусом. Він боїться, щоб його не вбили. Але Трамп цього не визнає. Він думає, що цей фейковий характер Путіна, який ми бачили по телевізорі 15 років тому – справжня людина, і хоче бути як він,

– наголосив Смарт.

Допомога Україні з боку США