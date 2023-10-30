Конгресс разделил помощь Украине и Израилю: почему это плохо для нас

Конгресс США решил разделить помощь Украине и Израилю. Это чрезвычайно опасно для нас.

Единственный шанс – остаться в пакете с границей

Недаром администрация Джо Байдена подавала 1 пакетом почти на 100 миллиардов долларов финансирование 4 вещей: Украины, Израиля, Тайваня и границы.

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Укрепление границы, то есть построение там стены, является давней историей Дональда Трампа и большинства консервативных республиканцев, поэтому протолкнуть Украину было гораздо легче "пакетом".

Теперь, когда уже есть заявление спикера об отдельном голосовании за Израиль, наш единственный шанс – остаться в пакете с границей. По-другому наши шансы на голосование падают невероятно.

Кроме того, нам попытаются еще и порезать финансирование с 61,8 миллиарда долларов на меньше. Если это произойдет, то деньги закончатся в разгар президентской гонки, а это хуже всего.

Угроза новой войны

Нам давно мечтают урезать или вообще убрать финансирование нашего бюджета (то есть прямые вливания, благодаря которым держится наша экономика). В 2023 году оно было на уровне 1,1 миллиарда долларов, сейчас его захотели сократить до 900 миллионов долларов. Если не будет и этого – мы не вытянем.

Я понимаю республиканцев, которые говорят: "Почему мы должны платить у вас пенсии, когда в США их нет. Мы готовы только на оружие". Наш основной аргумент – если мы потеряем экономику, то войну не выиграем, а сохранить базовые расходы можем исключительно перебросив деньги с зарплат военных (что недопустимо и никогда не произойдет), или покупая меньше оружия. Потому фактически оружие они и финансируют.

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В США существует множество мифов о помощи Украине:

мы тратим сотни миллиардов долларов на Украину. Это миф, ведь из 113 миллиардов, выделенных за все время Украине, только половина была нам. Другое – партнерам типа Польши, а также Африке и кучу других расходов;

мы не знаем куда тратятся деньги. Здесь приходится объяснять, что 83% денег, потраченных на военную помощь Украине, остались в США. Ведь они, отдавая нам, покупали новое себе для пополнения стоков, или покупали у своих же производителей;

мы тратим нереальный процент бюджета на Украину. На самом деле это сотые проценты бюджета США. За полтора года мы потратили только 5% их военного бюджета, и за них уничтожили половину армии их главного противника.

Наша самая большая проблема – США готовятся к долгой и затяжной войне на Ближнем Востоке. Она не будет такой интенсивной как в Украине, но оттянет огромные ресурсы от нас. Если сейчас мы конкурируем с Израилем только за боеприпасы 155 калибра, то если американцы отправят армию на Восток – оружия и защиты станет меньше.

Наш единственный вариант – развитие собственного производства и локализация их. Если мы можем сами делать все детали к М777, кроме стволов, сочетать старые советские технологии с американскими новейшими ракетами – то мы сможем все. Госдеп уже работает над ускорением разрешений, мы же над приоритетами производства. God Bless America и наших инженеров.