Конгресс США вернулся с каникул: что с помощью Украине?

Конгресс США возобновил работу после пасхальных каникул. Ранее спикер Джонсон обещал взяться за помощь Украине после того, как законодатели вернутся в Вашингтон. Когда и как это может произойти? В целом, сейчас есть несколько вариантов развития событий.

Три варианта развития событий

Вариант 1: на голосование Палаты представителей выносят помощь для Украины и Израиля в том виде, как ее приняли в Сенате и как этого просил Белый дом. Для Киева здесь заложено около 60 миллиардов долларов. Это самый быстрый вариант. В случае принятия законопроект ложится на подпись Джо Байдена.

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Именно на этом варианте настаивает Белый дом. Politico пишет, что команда президента частно работает с Майком Джонсоном, чтобы он согласился на 60 миллиардов для Украины. Если MAGA-республиканцы из-за этого захотят отправить спикера в отставку – демократы помогут ему сохранить кресло.

Вариант 2: рассмотрение нового законопроекта с изменениями (здесь Джонсон предположил предоставление помощи для Украины в заем или кредит). Это длинный путь, потому что тогда Сенат должен был бы рассмотреть документ снова. Мы помним, как сложно было собрать голоса в первый раз. Также неизвестно, поддержит ли этот вариант Белый дом.

Впрочем, конкретных наработок нового законопроекта команда Джонсона пока не представила. Называют разные опции, как этот заем может выглядеть. Одно из предложений, которое ранее озвучил спикер, – использовать для оплаты помощи замороженные активы российских олигархов.

Вариант 3: вопреки обещаниям, Джонсон снова откладывает голосование за помощь для Украины на неопределенный срок. В таком случае конгрессмены могут рассмотреть этот вопрос в обход спикера. Для этого в Палате представителей нужно собрать 218 подписей. Сейчас есть 191.

Когда и как Украине могут оказать помощь

Когда может состояться голосование, безотносительно к тому, в каком оно будет виде? Медиа и эксперты называют разные сроки – кто-то говорит о середине апреля, кто-то говорит о мае. Но по опыту последних месяцев (полгода), говорить что-то с уверенностью здесь сложно.

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В посольстве Украины в США надеются, что это произойдет как можно скорее. Там активно работают с представителями обеих партий, и непосредственно с Джонсоном, чтобы эту поддержку обеспечить. Говорят, что лучшей опцией, конечно, стала бы бесплатная помощь – так, как это было раньше.

Согласится ли Киев на помощь в заем или кредит? В последнем интервью президент Владимир Зеленский сказал, что Украина примет любой вариант: "Если бы вы предложили Украине дать пакет в кредит сегодня или бесплатно через год, то мы сказали бы – только сегодня".