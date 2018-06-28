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22:53, 26 июня
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Конгресс США отклонил миграционный законопроект Трампа

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Конгрес США
Конгрес США / Фото из свободных источников

В США Палата представителей американского Конгресса не поддержала компромиссный законопроект о мигрантах, представленный Республиканской партией и поддержан президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Законопроект, рассмотрение которого откладывалось дважды, получил 121 голос "за" и 301 голос "против".

Этот закнопроект получил меньше голосов республиканцев, чем предложенный на прошлой неделе более жесткий вариант.

Компромиссный вариант законопроекта об иммиграции предусматривал, что детей мигрантов не будут разлучать с родителями, задержанными за незаконное пересечение границы. Он предусматривает выделение $25 миллиардов на обеспечение безопасности границы с Мексикой, в том числе на строительство стены.

Также законопроект позволил бы изменить систему грин-карт, сделав ее более ориентированной на личные заслуги запрашивающего грин-карты.

Напомним, что ранее первая леди США Мелания Трамп дала негативную оценку иммиграционной политике Белого Дома.

Позже президент США Дональд Трамп подписал указ, который отменяет разделение семей нелегальных мигрантов в страну. Трамп объяснил , что его растрогали фото детей, которых отобрали у родителей, которых сажают в тюрьмы, преследуют за незаконное пересечение границы.

Впоследствии авторитетное американское издание TIME обнародовало обложку свежего номера, на которой в красноречивом коллаже изобразили новую миграционную политику США.Сразу после этого вокруг обложки произошел скандал. Оказалось, что девочка, изображенная на обложке не была разведена со своей матерью после того, как их задержали на границе США и Мексики в рамках жесткого курса администрации американского президента Дональда Трампа.

Теги: Новости политики Новости США Законопроект Дональд Трамп беженцы
Источник: 24 Канал
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