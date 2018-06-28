Конгрес США відхилив міграційний законопроект Трампа

У США Палата представників американського Конгресу не підтримала компромісний законопроект про мігрантів, представлений Республіканською партією і підтриманий президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Законопроект, розгляд якого відкладався двічі, отримав 121 голос "за" і 301 голос "проти".

Цей закнопроект отримав менше голосів республіканців, ніж запропонований минулого тижня більш жорсткий варіант.

Компромісний варіант законопроекту про імміграцію передбачав, що дітей мігрантів не будуть розлучати з батьками, затриманими за незаконний перетин кордону. Він передбачає виділення 25 мільярдів доларів на забезпечення безпеки кордону з Мексикою, в тому числі на будівництво стіни.

Також законопроект дозволив би змінити систему грін-карт, зробивши її більш орієнтованою на особисті заслуги запитувача грін-карти.

Нагадаємо, що раніше перша леді США Меланія Трамп дала негативну оцінку імміграційній політиці Білого Дому.



Пізніше президент США Дональд Трамп підписав указ, який скасовує розділення сімей нелегальних мігрантів до країни. Трамп пояснив , що його розчулили фото дітей, яких відібрали у батьків, яких саджають до в'язниць чи переслідують за незаконний перетин кордону.



Згодом авторитетне американське видання TIME оприлюднило обкладинку свіжого номера, на якій у промовистому колажі зобразили нову міграційну політику США.Одразу після цього навколо обкладинки стався скандал. Виявилося, що дівчинка зображена на обкладинці не була розлучена зі своєю матір’ю після того, як їх затримали на кордоні США і Мексики в рамках жорсткого курсу адміністрації американського президента Дональда Трампа.