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      Конгресс США принял резолюцию об отмене режима чрезвычайного положения Трампа

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      Трамп отметил, что собирается ветировать резолюцию
      Трамп отметил, что собирается ветировать резолюцию / 24 Канал

      Палата представителей Конгресса США во вторник проголосовала за принятие резолюции об отмене введенного президентом страны Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

      Теперь в течение 18 дней документ должен рассмотреть Сенат. Если верхняя палата Конгресса примет резолюцию, то она попадет на стол президента, уже заявил, что наложит на нее вето.

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      Трансляция заседания нижней палаты велась на сайте Конгресса. За принятие резолюции проголосовали 245 конгрессменов, 182 высказались против. Документ представил конгрессмен-демократ Хоакин Кастро. Резолюция запрещает президенту Трампу брать деньги на строительство стены из других фондов в связи с введением режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

      Президент США Дональд Трамп 15 февраля подписал документ о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны. Это позволит Трампу получить около 8 миллиардов долларов для строительства стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.

      После того, как Трамп заявил на пресс-конференции, что он в любом случае свел бы стену рано или поздно, 16 штатов направили иск в окружной суд на севере Калифорнии с целью обжаловать решение президента.

      Почему Трамп решил ввести в США чрезвычайное положение?Причиной стало то, что Конгресс не согласился выделить на строительство стены на границе с Мексикой 5,7 миллиарда долларов, как того хотел президент. В одобренном Конгрессом законопроекте на ограждение выделено только 1,375 миллиарда долларов.

      С помощью стены с Мексикой Трамп хочет бороться с нелегальной миграцией в США. Ведь многие мексиканцы хотят попасть в Штаты, убегая от бедности и насилия в Центральной Америке.

      Демократы в Конгрессе могут подавать иски против инициативы Трампа, а также проводить голосование, чтобы заблокировать переводы денег на строительство стены. В частности, Пелоси ранее заявляла, что может подать в суд из-за решение ввести режим чрезвычайного положения.

      Предыдущие разногласия между Трампом и демократами по финансированию строительства стены привели к самому длинному в истории США "шатдауну". Это временное прекращение работы части госучреждений в США. Трамп отказался подписывать законопроект о выделении денег для ряда госучреждений до тех пор, пока Конгресс не пойдет на уступки в вопросе строительства стены.

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      Теги: Дональд Трамп Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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