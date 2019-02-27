Конгресс США принял резолюцию об отмене режима чрезвычайного положения Трампа

Палата представителей Конгресса США во вторник проголосовала за принятие резолюции об отмене введенного президентом страны Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Теперь в течение 18 дней документ должен рассмотреть Сенат. Если верхняя палата Конгресса примет резолюцию, то она попадет на стол президента, уже заявил, что наложит на нее вето.

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Трансляция заседания нижней палаты велась на сайте Конгресса. За принятие резолюции проголосовали 245 конгрессменов, 182 высказались против. Документ представил конгрессмен-демократ Хоакин Кастро. Резолюция запрещает президенту Трампу брать деньги на строительство стены из других фондов в связи с введением режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп 15 февраля подписал документ о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны. Это позволит Трампу получить около 8 миллиардов долларов для строительства стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.

После того, как Трамп заявил на пресс-конференции, что он в любом случае свел бы стену рано или поздно, 16 штатов направили иск в окружной суд на севере Калифорнии с целью обжаловать решение президента.

Почему Трамп решил ввести в США чрезвычайное положение?Причиной стало то, что Конгресс не согласился выделить на строительство стены на границе с Мексикой 5,7 миллиарда долларов, как того хотел президент. В одобренном Конгрессом законопроекте на ограждение выделено только 1,375 миллиарда долларов.



С помощью стены с Мексикой Трамп хочет бороться с нелегальной миграцией в США. Ведь многие мексиканцы хотят попасть в Штаты, убегая от бедности и насилия в Центральной Америке.



Демократы в Конгрессе могут подавать иски против инициативы Трампа, а также проводить голосование, чтобы заблокировать переводы денег на строительство стены. В частности, Пелоси ранее заявляла, что может подать в суд из-за решение ввести режим чрезвычайного положения.



Предыдущие разногласия между Трампом и демократами по финансированию строительства стены привели к самому длинному в истории США "шатдауну". Это временное прекращение работы части госучреждений в США. Трамп отказался подписывать законопроект о выделении денег для ряда госучреждений до тех пор, пока Конгресс не пойдет на уступки в вопросе строительства стены.