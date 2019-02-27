Конгрес США прийняв резолюцію про скасування режиму надзвичайного стану Трампа

Палата представників Конгресу США у вівторок проголосувала за прийняття резолюції про скасування введеного президентом країни Дональдом Трампом режиму надзвичайного стану на кордоні з Мексикою.

Тепер протягом 18 днів резолюцію повинен розглянути Сенат. Якщо верхня палата Конгресу прийме резолюцію, то вона потрапить на стіл президента, який уже заявив, що накладе на неї вето.

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Трансляція засідання нижньої палати велася на сайті Конгресу. За ухвалення резолюції проголосували 245 конгресменів, 182 висловилися проти. Документ представив конгресмен-демократ Хоакін Кастро. Резолюція забороняє президенту Трампу брати гроші на будівництво стіни з інших фондів у зв'язку з введенням режиму надзвичайного стану на кордоні з Мексикою.

Президент США Дональд Трамп 15 лютого підписав документ про введення режиму надзвичайного стану на південному кордоні країни. Це дозволить Трампу отримати близько 8 мільярдів доларів для будівництва стіни на кордоні з Мексикою без схвалення Конгресу.

Після того, як Трамп заявив на прес-конференції, що він у будь-якому разі звів би стіну рано чи пізно, 16 штатів направили позов до окружного суду на півночі Каліфорнії з метою оскаржити рішення президента.

Чому Трамп вирішив ввести у США надзвичайний стан?Причиною стало те, що Конгрес не погодився виділити на будівництво стіни на кордоні з Мексикою 5,7 мільярда доларів, як того хотів президент. У схваленому Конгресом законопроекті на загородження вказано тільки 1,375 мільярда доларів.



За допомогою стіни з Мексикою Трамп хоче боротися з нелегальною міграцією до США. Адже чимало мексиканців хочуть потрапити до Штатів, тікаючи від бідності та насильства у Центральній Америці.



Демократи в Конгресі можуть подавати позови проти ініціативи Трампа, а також проводити голосування, щоб заблокувати перекази грошей на будівництво стіни. Зокрема, Пелосі раніше заявляла, що може подати до суду через рішення ввести режим надзвичайного стану.



Попередні розбіжності між Трампом і демократами щодо фінансування будівництва стіни привели до найдовшого в історії США "шатдауну". Це тимчасове припинення роботи частини держустанов у США. Трамп відмовлявся підписувати законопроект про виділення грошей для низки держустанов доти, допоки Конгрес не піде на поступки у питанні будівництва стіни.