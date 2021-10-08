В Конгрессе США призвали Байдена немедленно ввести санкции против "Северного потока-2"

Глава Белого дома Джо Байден должен немедленно применить санкции к компании-оператору "Северного потока-2" – Nord Stream 2. Об этом заявили в Комитете иностранных дел Палаты представителей Конгресса США.

Там убеждены, что Россия давит на Европу ради ускорения процесса сертификации газопровода России. А значит – использует газ как оружие.

Мнение к теме Необходимости для срочного запуска "Северного потока-2" не существует, – Макогон

Байден и Меркель "закрывают глаза" на действия Кремля

Представитель комитета и Республиканской партии Майкл Маккол в заявлении, обнародованном на официальном сайте Конгресса, обратил внимание на то, что:

Россия уже сейчас агрессивно использует газ как оружие.

А значит – создает энергетический кризис в Европе, чтобы та ускорила процедуру сертификации российского "Северного потока-2".

Президент Байден и канцлер Меркель обязались действовать, если Россия попытается использовать энергетику как оружие. Вместо этого они закрывают глаза на преднамеренные усилия режима Путина,

– говорится в заявлении.

Байден должен ввести санкции против Nord Stream 2

Маккол также подчеркнул, что:

Россия манипулирует европейским рынком газа и приближает глубокий энергетический кризис на континенте.

Поэтому администрация Байдена должна "немедленно отменить отказ от критически важных санкций против Nord Stream 2".

Запуск проекта "Северный поток-2" подарит российскому президенту еще одно мощное оружие пагубного влияния, которое применит против Украины и других наших европейских партнеров,

– подытожил конгрессмен.