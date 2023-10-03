В США на конгрессмена Куэльяра совершили вооруженное нападение: украли суши и угнали автомобиль
Источник:CNN
На представителя Демократической партии от штата Техас Генри Куэльяра совершили вооруженное нападение неизвестные. В частности, у американца угнали его автомобиль.
По предварительным данным, сам конгрессмен в результате инцидента не пострадал. Сейчас этим делом занимаются американские правоохранители.
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На конгрессмена США совершили вооруженное нападение
В офисе Куэльяра рассказали, что инцидент произошел в столице Соединенных Штатов в Вашингтоне около 21:32 2 октября. В частности, у американца угнали сет суши, телефон, айпад и автомобиль.
Когда конгрессмен Куэльяр сегодня вечером парковал свою машину, трое вооруженных нападавших подошли к нему и угнали его автомобиль. К счастью, он не пострадал и работает с местными правоохранительными органами,
– отметили представители Куэльяра.
Впоследствии с данными управления внутренней безопасности и чрезвычайных ситуаций вооруженное угон автомобиля произошло на перекрестке Кей-стрит и Нью-Джерси-авеню на юго-востоке Вашингтона, округ Колумбия. В настоящее время правоохранительные органы активно разыскивают троих подозреваемых в совершении инцидента, а угнанный автомобиль – уже обнаружен.
В официальном заявлении полиция Капитолия США подтвердила, что жертва инцидента идентифицирована как член Конгресса. Потому правоохранители сотрудничают с Департаментом столичной полиции для расследования этого дела. В частности, следственно-оперативные группы принимают меры по установлению и задержанию подозреваемых в совершении происшествия.
Недавно Трамп представил перед судом по делу о мошенничестве
- Бывший президент США Дональд Трамп 2 октября представ перед судом по делу о мошенничестве. В частности, бывший американский лидер обвиняется в завышении стоимости своих активов для получения более выгодных условий кредитования и страхования.
- В то же время, этот суд не помешает Трампу баллотироваться на выборы президента Соединенных Штатов, которые должны состояться в 2024 году. Кроме того, Трамп считает этот иск "местью".
- До этого 26 сентября суд Нью-Йорка признал бывшего президента США Дональда Трампа ответственным в гражданскому делу о мошенничестве. Это решение согласовывается с петицией Летиции Джеймс, генеральный прокурор Нью-Йорка.
- Это самый существенный иск против бывшего президента Соединенных Штатов. В конце концов, будущее судебное разбирательство в первую очередь будет сосредоточено вокруг обвинений в манипулировании деловыми документами и распространении обманчивых финансовых отчетов. Кроме того, государство требует возмещения в размере 250 миллионов долларов США.