В США на конгрессмена Куэльяра совершили вооруженное нападение: украли суши и угнали автомобиль

На представителя Демократической партии от штата Техас Генри Куэльяра совершили вооруженное нападение неизвестные. В частности, у американца угнали его автомобиль.

По предварительным данным, сам конгрессмен в результате инцидента не пострадал. Сейчас этим делом занимаются американские правоохранители.

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На конгрессмена США совершили вооруженное нападение

В офисе Куэльяра рассказали, что инцидент произошел в столице Соединенных Штатов в Вашингтоне около 21:32 2 октября. В частности, у американца угнали сет суши, телефон, айпад и автомобиль.

Когда конгрессмен Куэльяр сегодня вечером парковал свою машину, трое вооруженных нападавших подошли к нему и угнали его автомобиль. К счастью, он не пострадал и работает с местными правоохранительными органами,

– отметили представители Куэльяра.

Впоследствии с данными управления внутренней безопасности и чрезвычайных ситуаций вооруженное угон автомобиля произошло на перекрестке Кей-стрит и Нью-Джерси-авеню на юго-востоке Вашингтона, округ Колумбия. В настоящее время правоохранительные органы активно разыскивают троих подозреваемых в совершении инцидента, а угнанный автомобиль – уже обнаружен.

В официальном заявлении полиция Капитолия США подтвердила, что жертва инцидента идентифицирована как член Конгресса. Потому правоохранители сотрудничают с Департаментом столичной полиции для расследования этого дела. В частности, следственно-оперативные группы принимают меры по установлению и задержанию подозреваемых в совершении происшествия.

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