За попередніми даними сам конгресмен внаслідок інциденту не постраждав. Наразі цією справою опікуються американські правоохоронці.

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На конгресмена США здійснили збройний напад

В офісі Куельяра розповіли, що інцидент стався у столиці Сполучених Штатів Вашингтоні близько 21:32 години 2 жовтня. Зокрема, в американця викрали сет суші, телефон, айпад і автомобіль.

Коли конгресмен Куельяр сьогодні ввечері паркував свою машину, троє озброєних нападників підійшли до нього та викрали його автомобіль. На щастя, він не постраждав і працює з місцевими правоохоронними органами,

– зазначили представники Куельяра.

Згодом з даними управління внутрішньої безпеки та надзвичайних ситуацій збройне викрадення автомобіля сталося на перехресті Кей-стріт і Нью-Джерсі-авеню на південному сході Вашингтона, округ Колумбія. Наразі правоохоронні органи активно розшукують трьох підозрюваних у скоєнні інциденту, а викрадений автомобіль – уже виявлено.

В офіційній заяві поліція Капітолія США підтвердила, що жертва інциденту ідентифікована як член Конгресу. Тому правоохоронці співпрацюють з Департаментом столичної поліції для розслідування цієї справи. Зокрема, слідчо-оперативні групи вживають заходів для встановлення та затримання підозрюваних у скоєнні події.

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