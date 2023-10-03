За попередніми даними сам конгресмен внаслідок інциденту не постраждав. Наразі цією справою опікуються американські правоохоронці.
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На конгресмена США здійснили збройний напад
В офісі Куельяра розповіли, що інцидент стався у столиці Сполучених Штатів Вашингтоні близько 21:32 години 2 жовтня. Зокрема, в американця викрали сет суші, телефон, айпад і автомобіль.
Коли конгресмен Куельяр сьогодні ввечері паркував свою машину, троє озброєних нападників підійшли до нього та викрали його автомобіль. На щастя, він не постраждав і працює з місцевими правоохоронними органами,
– зазначили представники Куельяра.
Згодом з даними управління внутрішньої безпеки та надзвичайних ситуацій збройне викрадення автомобіля сталося на перехресті Кей-стріт і Нью-Джерсі-авеню на південному сході Вашингтона, округ Колумбія. Наразі правоохоронні органи активно розшукують трьох підозрюваних у скоєнні інциденту, а викрадений автомобіль – уже виявлено.
В офіційній заяві поліція Капітолія США підтвердила, що жертва інциденту ідентифікована як член Конгресу. Тому правоохоронці співпрацюють з Департаментом столичної поліції для розслідування цієї справи. Зокрема, слідчо-оперативні групи вживають заходів для встановлення та затримання підозрюваних у скоєнні події.
Нещодавно Трамп представ перед судом у справі про шахрайство
- Колишній президент США Дональд Трамп 2 жовтня представ перед судом у справі про шахрайство. Зокрема, колишнього американського лідера звинувачують у завищенні вартості своїх активів для отримання більш вигідних умов кредитування та страхування.
- Водночас цей суд не завадить Трампові балотуватися на вибори президента Сполучених Штатів, які мають відбутися у 2024 році. Крім того, Трамп вважає цей позов "помстою".
- До цього 26 вересня суд Нью-Йорка визнав колишнього президента США Дональда Трампа відповідальним у цивільній справі про шахрайство. Це рішення узгоджується з петицією Летиції Джеймс, генерального прокурора Нью-Йорка.
- Це найсуттєвіший позов проти колишнього президента Сполучених Штатів. Зрештою майбутній судовий розгляд в першу чергу буде зосереджений навколо звинувачень у маніпулюванні діловими документами та поширенні оманливих фінансових звітів. Крім того, держава вимагає відшкодування у 250 мільйонів доларів США.