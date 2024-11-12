Стремятся укрепить свою позицию перед Трампом: конгрессмены обратились к Илону Маску

Конгрессмены от Республиканской партии обратились к Илону Маску. Такими действиями они стремятся укрепить свою позицию в глазах Дональда Трампа.

Некоторые республиканские законодатели пытались достичь соглашения с Маском по выборам лидера партии в Сенате и другим вопросам, которые важны для Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно о сотрудничестве Маска и конгрессменов

По данным издания, Илон Маск имел телефонные разговоры с союзниками Трампа и законодателями. Это может свидетельствовать о том, что влияние Маска на будущую администрацию растет.

Тесная связь конгрессменов с миллиардером может повлиять на выборы нового лидера Республиканской партии в Сенате, которые состоятся в среду 13 ноября.

Стоит отметить, что Маск инвестировал десятки миллионов долларов в предвыборную компанию Дональда Трампа. Кроме этого, миллиардер активно поддерживал новоизбранного президента в соцсетях.

Вероятно, Илон Маск не станет частью правительства Трампа, но будет иметь одну из ключевых ролей. Участие в експертий комиссии позволит ему сохранять значительное влияние на решения администрации.