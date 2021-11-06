Конгрессмены призывают Байдена увеличить военную помощь Украине
Источник:Defence News
В Палате представителей США призвали главу Белого дома увеличить военную помощь Украине. Соответствующее письмо направили двое конгрессменов от Республиканской партии.
Письмо Байдену пришло от Майка Роджерса и Майка Тернера. Обращение в свое распоряжение получили и американские СМИ.
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Конгрессмены хотят, чтобы США увеличили присутствие в Черном море
Конгрессмены настаивают на том, чтобы развернуть военные силы США в Черном море. Это позволит предотвратить угрозу вторжения со стороны России.
Учитывая недавнее увеличение российских войск на границе с Украиной, мы призываем вашу администрацию предпринять немедленные и быстрые действия для оказания поддержки Украине в форме разведки и оружия,
– написали политики.
Отметим, что Роджерс и Тернер являются членами комитета вооруженных сил и Подкомитета по стратегическим силам. Они уверены, что Белый дом не может игнорировать длительную угрозу со стороны России.
Москва сильно активизировалась, – конгрессмены
Хотя намерения России не понятны, присутствие элитной 1-й гвардейской танковой армии России подтверждает опасения, что Россия планирует дополнительные вторжения на территорию Украины,
– написали члены Палаты представителей.
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В США следят за российскими войсками недалеко от границы Украины
Ранее в Вашингтоне отметили, что пристально следят за перемещением российских войск недалеко от границы России и Украины. В Пентагоне говорят, что эта "активность Москвы" поражает своими масштабами. Также США продолжают консультации с партнерами и союзниками.